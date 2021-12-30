Коронавирус лишил их серьезного трамплина во взрослый хоккей.

Отмена МЧМ — это грусть, боль, злоба, обида и вся остальная палитра отвратительных эмоций. Сейчас можно сколько угодно искать виноватых, обвинять ИИХФ и Hockey Canada в позорной организации, размышлять о том, как мог бы закончиться этот турнир и какое место заняла бы на нем сборная России со своим ворохом проблем. Но в данный момент нужно задать и попытаться ответить на куда более важный вопрос: как вся эта ситуация повлияет на наших пацанов 2002 года рождения, для которых убитое халатностью хоккейных чиновников новогоднее первенство мира было последним шансом прикоснуться к медалям МЧМ?

Коронавирус начал уничтожать их детские мечты еще чуть раньше. Два года назад они в статусе одного из главных фаворитов не поехали на ЮЧМ в Ан-Арбор с открытыми американскими визами на руках. У команды разжалованного сейчас по непонятным причинам Сергея Голубовича действительно были все основания и предпосылки, чтобы окончательно стать лучшей командой планеты в категории U18. У нее не было больших имен и огромного объема мастерства. Зато были четкая и понятная структуры игры, хороший средний уровень и праймовый Ярослав Аскаров, который тогда еще мог в одиночку выигрывать отдельно взятые матчи.

Она просто роскошно прошла весь двухлетний цикл, который начался с момента ее формирования в 2017-м. Выиграла Мировой Кубок вызова U17 на канадской земле, убрав в финале финнов. На зубах вытащила челлендж, который наши юниорки не могли взять с момента основания турнира. А главное — разрушила проклятие Мемориала Глинки, покорившегося нам впервые с 1995 года.

Теперь из-за нескольких десятков безответственных клоунов в пиджаках Хуснутдинов и компания уже никогда (если турнир все-таки не состоится летом) не возьмут медали МЧМ, которые для некоторых из них могли бы стать нехилым трамплином во взрослый хоккей. Да, некоторые из них уже прочувствовали всю эту неповторимую ауру (а кто-то успел поиграть и на ЮЧМ). Но ведь не все.

Мы каждый год говорим про эффект любимого новогоднего турнира и тех, кто возвращается с него в клуб совершенно другим хоккеистом. Прошлой зимой таким был Захар Бардаков, который свою медаль не выиграл, но зато обратил на себя внимание скаутов «Нью-Джерси», выдал потрясающую концовку сезона за «Витязь» и укатил в Санкт-Петербург. В Эдмонтон он уехал никому не известным пацаном из закрытого Северска, а обратно прилетел одним из лучших молодых работяг страны.

В этом году таких ребят совершенно точно не будет. И от этого становится грустно. Кто-то не получает должного внимания и доверия в своих клубах. Кого-то совершенно не знают не то что за океаном, а даже на родине. МЧМ был возможностью заявить о себе, вернуться домой другими хоккеистами — повзрослевшими, заматеревшими, и сказать клубным боссам: «Ну вот же мы — ваше будущее! И мы готовы вгрызаться в свой шанс! Только дайте нам его!»

«Это обидно. ЮЧМ бывает раз в жизни. Главная задача — с этим справиться. От нас ничего не зависело. Мы соблюдали правила, которые нам дали. Были уверены, что все будет хорошо. Сейчас после перелета нужно будет спокойно поговорить с командой, пожелать друг другу хорошего сезона. Каждый по-своему может относиться к этому. Кто-то перенесет это менее тяжко, кому-то, наоборот, будет тяжелее. Каждый сам понимает, как с этим справиться, с кем нужно поговорить по душам», — лишь печально отвечал вчера на главный вопрос капитан нашей молодежки Марат Хуснутдинов.

Найти универсальный ответ сложно. Тем более по горячим следам. Само собой, этот трамплин во взрослый хоккей уже вряд ли чем-то заменишь. Но хочется, чтобы наши клубы поддержали пацанов. И не только словами или ценными призами, а игровым временем и реальными шансами в КХЛ. Им они точно нужны. Они их точно заслуживают.