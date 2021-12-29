Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Торпедо» продлевает на следующий сезон форварда Кенни Агостино. Очень верное решение. Дело даже не в том, что менеджеры озабочены формированием команды на сезон, а не оставляют это на весну или лето. В клубе поверили в американца. Агостино в этом сезоне действовал неоднозначно. В ноябре он вообще ни разу не поразил ворота соперников. К нему были вопросы и по действиям на площадке, кто-то даже обращал внимание на какие-то специфические моменты: странное катание, не слишком активная работа в обороне, а иногда и удивительные потери шайбы.

Но у легионера 37 очков в 43 матчах, 17 заброшенных шайб. Кенни — одно из самых крутых подписаний среди иностранцев в прошлом сезоне. Удивительно, что его не позвали ни в какой из топ-клубов, он бы нигде картины не испортил. Один из самых известных и результативных нападающих в АХЛ — отличный лот на рынке, но почему-то на него не обращали внимания. Хотя форвард был уже готов к переезду и два года назад, когда в один сезон не удалось пробиться в составы «Монреаля» и «Нью-Джерси», и Агостино отправился в «Торонто». Это не игрок НХЛ, но в случае с легионером «Торпедо» это не означает, что он плохой хоккеист. Наоборот отличный, только может играть на определенном уровне. В АХЛ он был королем. 331 балл в 362 матчах, постоянно среди самых результативных игроков турнира. КХЛ создана для таких, как Кенни. Не такой жесткий и быстрый хоккей, возможность творить, отсутствие давления на коротких отрезках карьеры. Если бы он месяц не забивал в любом клубе НХЛ, то его бы отправили в фарм-клуб, а в Нижнем Новгороде только недовольно морщились. Уверен, что в следующем сезоне он сыграет еще сильнее.

Битва

Российский защитник Александр Юксеев не слишком известен в России. И хотя в КХЛ он поиграл в трех клубах, имя себе сделал в ВХЛ. Хоккеист пострадал от совершенно глупого (теперь уже не осталось сторонников этой идеи) лимита на возрастных хоккеистов в Высшей лиге. Там в командах нельзя заявлять больше пяти хоккеистов, которым старше 29 лет. Это ограничение надо либо убирать (что моментально повысит качество хоккея), либо существенно менять (хотя бы разрешить держать по 10 «возрастных» игроков).

Юксеев, как и десятки других хоккеистов, не хотел заканчивать в зрелом возрасте и отправился в Казахстан. И там он, как один из многих, стал жертвой довольно странного отношения руководства к игрокам. То, что в чемпионате Казахстана могут обмануть, «кинуть» с премией, неожиданно уволить, — не секрет. Будем честными, это «кладбище» для российских игроков. Последняя возможность получать хоть какие-то деньги, занимаясь тем, что умеешь. Ниже только совсем уж экзотические чемпионаты или хоккей для букмекеров. И отношение к хоккеистам там соответствующее.

Александр в один прекрасный момент вдруг узнал, что травму он получил не в составе «Торпедо», а непонятно где. Клуб из Усть-Каменогорска расторг с ним контракт задним числом, узнав, что защитнику требуется операция. Обычное дело в этом турнире. Но Юксеев едва ли не первым решил довести дело до конца и обратился в суд. Более того, его заявление зарегистрировали и в скором времени начнется разбирательство. По-хорошему, таких судов должно уже было состояться несколько десятков, но наши ребята чувствовали, что судиться на территории чужого государства с местными клубами — затея не с самыми ясными перспективами. Так что за делом Юксеева будут следить внимательно. Если он добьется справедливости, то появятся и другие иски.

BREAKING:@usahockey has forfeited their game against @SwissIceHockey due to a a mandated team quarantine following a positive test result of two of its players.



More at https://t.co/dDceNHvTed#WorldJuniors pic.twitter.com/0WkEUif0m3 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2021

Кошмар

Молодежный чемпионат мира может быть завершен досрочно, без определения победителя. И это не какие-то жуткие прогнозы. Наоборот, подобное — вполне реальная ситуация. Сборная США получила техническое поражение в матче с командой Швейцарии — 0:1 — только из-за того, что тесты двух хоккеистов на ковид дали положительный результат. Заболели два человека, а пострадала вся команда. За допинг нет такого жестокого наказания, а в чем уж тут вина американцев — в голове не укладывается. Они же не сами себе ввели вирус. В современной пандемии нет никакой логики — заболевали те, кто соблюдал все предписанные меры. А есть люди, которые наплевали на все правила, но до сих пор ни разу не были у врача.

Но я не хочу разговаривать про медицину. ИИХФ вместе с канадской стороной в очередной раз опозорились. Зачем вы превращаете турнир в дурную и неинтересную комедию? Тогда отложите соревнование или отмените его, как это сделали со всеми январскими мероприятиями. Но не подумали, хотели заработать, при этом не учли специфику страны, где антиковидные меры давно уже перешли грань разумного, притом что там все равно переболело более двух миллионов. Отказались от «пузыря», а теперь стараются сохранить лицо, хотя уже все испорчено. Вы, например, знаете, что неожиданная победа Швейцарии ставит нас на грань того, что мы не попадем в плей-офф. Ну и где здесь спорт и справедливость? При этом вполне может сложиться ситуация, когда в плей-офф будут записывать «технари», если обнаружат заболевших. Но ни одна сборная, ни один хоккеист на сто процентов не защищены от вируса. Новый глава международной федерации уже может уходить в отставку. Он столько наворотил после избрания, что лучше ему заняться чем-то другим.