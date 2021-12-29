16-летний наследник Макдэвида выстрелил покером и переписал историю. Канада устроила Австрии порку

11:2 и четыре шайбы Коннора Бедарда.

Канадцы продолжают сметать соперников, стабильно забрасывая шесть и более шайб в каждом матче. От их монструозного нападения перед турниром пострадали россияне (6:4), а позднее уже в группе — чехи (6:3) и австрийцы (11:2). Против главного фаворита турнира их спасло бы только вселенское чудо или дикое невезение, помноженное на расслабленность «Кленовых». По совокупному мастерству это команды с разных планет. Но сенсации сегодня не произошло. Команда Дэйва Кэмерона буднично взяла три очка, а ее игроки улучшили индивидуальную статистику и украсили хайлайты издевательскими голами.

Результат предопределили пять безответных шайб канадцев за первые 20 минут. Оставшаяся часть матча превратилась в формальность. Тотальное доминирование «Кленовых» прослеживалось по всем компонентам. Австрийскому вратарю можно было только посочувствовать. Канадские нападающие издевались над Леоном Зоммером, а защитникам не больно получалось помогать своему голкиперу.

Первыми шайбами на турнире отметился 16-летний вундеркинд Коннор Бедард. Конкурент Матвея Мичкова по драфту-2023 дважды отличился с интервалом в 72 секунды в первом периоде, а во втором — оформил хет-трик. На это у него ушло немногим более 11 минут. Выделил бы именно третий гол канадского форварда, который он создал себе сам. Подхватил шайбу после выигранного вбрасывания, убрал соперника тонким финтом и неотразимо бросил под перекладину.

Если вы ранее не слышали о таланте Бедарда, обратите внимание на этого парня в следующих матчах с более сильными соперниками. Не сомневаюсь, Коннор даст повод поговорить о его мастерстве. Австрийцы — легкая добыча последователя Джона Тавареса и Коннора Макдэвида, получившего исключительный статус в канадской CHL. Бедарду разрешили зайти в лигу, когда ему было 15 лет. Юный возраст не мешает ему издеваться над соперниками в WHL за «Реджину Пэтс», что частично все увидели и в сегодняшнем матче.

Из немногочисленных моментов австрийцы выжали первый гол в конце второго периода. Лукаш Нечасаны сорвал «сухарь» номинальному дублеру канадцев Бретту Брошу. Кажется, его партнеров это только разозлило. После затишья во втором периоде «Кленовые» продолжили избиение австрийцев, отгрузив им еще пять шайб. Бедард оформил покер — самый молодой на МЧМ за всю историю. Дублем отметился Мэйсон Мактавиш, который особо и не радовался голам в ворота Зоммера. Словно ничего необычного и не произошло.

Австрийцам повезло, что в этом году никто из сборных не вылетает из элитной группы. Организаторы отказались от матча за выживание, в котором, скорее всего, они бы встретились со Швейцарией. Похвально, что команда Марка Певаля не бросила играть, даже когда Маврик Бурк положил бедному Зоммеру одиннадцатую шайбу. Австрийцы наказали канадцев за необязательное удаление и организовали второй гол, играя в большинстве. Не каждая команда может похвастаться стопроцентной реализацией лишнего против «Кленовых». Позитив австрийцам надо искать во всем.

Особенно на контрасте с хаотичной игрой в обороне. Только вдумайтесь, канадцы бросили по воротам Зоммера 64 раза! Забить получилось 11 голов, а сколько моментов упустили «Кленовые» из-за потерянной мотивации? Команда Дэйва Кэмерона продолжает уничтожать соперников по группе. Кажется, только финны окажут им достойное сопротивление.