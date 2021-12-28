Нападающий Агостино продлил контракт с «Торпедо»

Лучший снайпер «Торпедо» Кенни Агостино продлил контракт с нижегородским клубом до окончания сезона-2022/2023, сообщает сайт клуба.

Для американского нападающего текущий сезон — дебютный в КХЛ. На данный момент он является лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Торпедо», имея в своем активе 37 (17+20) очков. Помимо этого, Кенни — лучший в команде по показателю полезности среди нападающих («плюс 9»).

Также на счету нападающего — оформленный хет-трик и вызов на Матч звезд КХЛ, который состоится в январе в Челябинске.