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Нападающий Агостино продлил контракт с «Торпедо»

18:32
Кенни Агостино. Фото ХК «Торпедо».
Кенни Агостино. Фото ХК «Торпедо».
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Лучший снайпер «Торпедо» Кенни Агостино продлил контракт с нижегородским клубом до окончания сезона-2022/2023, сообщает сайт клуба.

Для американского нападающего текущий сезон — дебютный в КХЛ. На данный момент он является лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Торпедо», имея в своем активе 37 (17+20) очков. Помимо этого, Кенни — лучший в команде по показателю полезности среди нападающих («плюс 9»).

Также на счету нападающего — оформленный хет-трик и вызов на Матч звезд КХЛ, который состоится в январе в Челябинске.

Дополнительная информация:

https://www.hctorpedo.ru/all/17300-kenni-agostino-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html

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Иван Шитик все материалы автора
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