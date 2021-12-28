Забота о здоровье или убийство здравого смысла? С технарем Америке за ковид МЧМ летит к катастрофе

Кто пострадает следующим после США?

МЧМ-2022 не добрался даже до середины без серьезных потерь. Пару часов назад пришла новость о двух положительных тестах на ковид у сборной США. Команда в полном составе отправлена на карантин, а их ближайший матч со швейцарцами отменен. Регламент турнира суров для заразившихся сборных. Американцам выписали «технарь» (0:1) — и их дальнейшее участие на МЧМ под вопросом.

Планировалось, что матч получится перенести, но, видимо, организаторы не нашли свободных окон из-за плотного графика. Разберемся, за что конкретно пострадали американцы. Хоккеисты-то попадали в ковид-протокол и ранее. В первых же день отстранили трех игроков разных сборных, в том числе капитана швейцарцев Симона Кнака, который пропустит МЧМ-2022 из-за второго неудачного теста — после него обязательна 10-дневная изоляция.

США получили «технарь» из-за того, что двум хоккеистам пришли положительные тесты. Неизвестно, болеют ли они на самом деле, но всю команду моментально закрыли на карантин. В ближайшее время американцев ждет дополнительное тестирование, чтобы определить, смогут ли они сыграть против шведов 30 декабря в 5.30 по московскому времени. Каждый новый положительный тест ударит по будущему США на турнире. После двух «технарей» и вероятных кадровых потерь можно и не выйти из группы. Хуже только, если МЧМ для одних из фаворитов закончится досрочно.

BREAKING:@usahockey has forfeited their game against @SwissIceHockey due to a a mandated team quarantine following a positive test result of two of its players.



More at https://t.co/dDceNHvTed#WorldJuniors pic.twitter.com/0WkEUif0m3 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2021

Нападающий российской молодежки Данила Юров, с которым в «СЭ» вышло большое интервью, рассказывал, что ПЦР-тесты команда сдает каждый день. Чаще всего — утром. Движение игроков по отелю контролирует специальный браслет. Легально собраться вместе парни могут только в столовой, тренажерке и на арене. Однако условия проживания отличаются от тех, что были год назад на МЧМ или на весеннем ЮЧМ. Организаторы отказались от полноценного «пузыря», который помог бы избежать подобных казусов. Попытались провести турнир в менее суровой обстановке, но погорели на этом.

Введенные ограничения не спасают игроков от ковид-протоколов и отмены матчей. Не берусь предполагать, что ждет турнир дальше. Все зависит от точности системы тестирования, которая не доведена до совершенства и может дать сбой. Из-за этого могут рухнуть мечты юных талантов о медалях, славе и незабываемых моментах МЧМ.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Нужно ли продолжать турнир в подобных условиях? Отмена МЧМ — еще больший удар по парням, которые ждали звездного часа. Никто не застрахован от того, что случилось с американцами. Все команды в равных, но в то же время абсурдных условиях. Сегодня положительный тест прилетел одной сборной, завтра — другой, послезавтра — третьей. МЧМ-2022 уже точно войдет в историю с горьким послевкусием. Лишенные здравого смысла требования организаторов больше похожи на цирк, чем на заботу о здоровье хоккеистов.