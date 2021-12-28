Разбираем новую турнирную ситуацию.

ИИХФ засчитала сборной США техническое поражение 0:1 в матче со Швейцарией, который должен был пройти сегодня ночью, из-за двух положительных тестов в команде на ковид.

Этот результат сильно запутывает все расклады в группе В: в нормальной ситуации американцы должны были спокойно брать три очка. Что это значит для сборной России?

Предположим, что США сыграют свой следующий матч против Швеции (хотя вероятность отмены и этой встречи тоже есть) и в целом с МЧМ все будет нормально (хотя есть подозрение, что все будет не так позитивно). Предсказать, кто еще заразится ковидом, нереально — остается только считать расклады с текущими цифрами. Сейчас положение в группе выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Россия — 3 (2), 7-8

Швейцария — 3 (2), 3-4

США — 3 (2), 3-3

Словакия — 0 (2), 2-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря — Словакия — Россия, Швеция — США;

31 декабря — Словакия — Швейцария;

1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.

У «победы» Швейцарии для нашей сборной есть как позитивные, так и негативные последствия. Все зависит от результатов матчей россиян в следующих встречах. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам, иначе она вообще вылетит с МЧМ! До ковидной истории действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф нам было практически обеспечено.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Зато теперь России гораздо проще занять второе место в группе, чтобы потенциально попасть в четвертьфинале на Германию (а не на Финляндию или Канаду). Для этого нужно обыгрывать Словакию и США, при этом не важны разность шайб в этих встречах и результаты других матчей без нашего участия в группе.