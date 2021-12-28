МЧМ по хоккею 2022
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Ковидное поражение США — это хорошо для России? Новые расклады МЧМ после технаря американцам

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 22:20
Молодежная сборная США. Фото IIHF
Молодежная сборная США. Фото IIHF
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Разбираем новую турнирную ситуацию.
Молодежная сборная США. Забота о здоровье или убийство здравого смысла? С технарем Америке за ковид МЧМ летит к катастрофе

ИИХФ засчитала сборной США техническое поражение 0:1 в матче со Швейцарией, который должен был пройти сегодня ночью, из-за двух положительных тестов в команде на ковид.

Этот результат сильно запутывает все расклады в группе В: в нормальной ситуации американцы должны были спокойно брать три очка. Что это значит для сборной России?

Предположим, что США сыграют свой следующий матч против Швеции (хотя вероятность отмены и этой встречи тоже есть) и в целом с МЧМ все будет нормально (хотя есть подозрение, что все будет не так позитивно). Предсказать, кто еще заразится ковидом, нереально — остается только считать расклады с текущими цифрами. Сейчас положение в группе выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
Россия — 3 (2), 7-8
Швейцария — 3 (2), 3-4
США — 3 (2), 3-3
Словакия — 0 (2), 2-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря — Словакия — Россия, Швеция — США;
31 декабря — Словакия — Швейцария;
1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.

У «победы» Швейцарии для нашей сборной есть как позитивные, так и негативные последствия. Все зависит от результатов матчей россиян в следующих встречах. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам, иначе она вообще вылетит с МЧМ! До ковидной истории действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф нам было практически обеспечено.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Зато теперь России гораздо проще занять второе место в группе, чтобы потенциально попасть в четвертьфинале на Германию (а не на Финляндию или Канаду). Для этого нужно обыгрывать Словакию и США, при этом не важны разность шайб в этих встречах и результаты других матчей без нашего участия в группе.

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