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Сегодня, 10:10

Грушевский раскритиковал работу ВАР в матче ЦСКА — «Зенит»: «Видна профнепригодность»

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Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» раскритиковал работу видеоассистента Евгения Турбина в матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» (1:1).

«Я понимаю, что в моменте с голом Чалова обнаружили офсайд у Облякова и тут не с чем спорить. Меня больше удивил эпизод, когда во втором тайме Карасев очень долго смотрел ВАР в моменте с Мойзесом после подсказки Турбина и оставил свое решение в силе. Мне кажется, что это был абсолютно прозрачный момент. Там не было никакой игры рукой, Мойзес сыграл своим плечом. Это типичный случай, и зачем здесь нужно было морочить голову Карасеву, совершенно непонятно. Я думаю, что Турбин давно закончился как арбитр, и, к сожалению, как ВАР он никуда не годится. В абсолютно очевидном моменте звать Карасева просматривать ВАР... видна его профнепригодность. В этом сезоне не назначались пенальти даже в более спорных случаях с попаданием мяча в руку. Какого хрена он позвал его просматривать эпизод с Мойзесом? На мой взгляд, это зашквар», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России — 1:1. Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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