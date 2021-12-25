Россия — Швеция: время начала и где смотреть прямую трансляцию стартового матча МЧМ-2022
В ночь на понедельник, 27 декабря, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Соперник — команда Швеции, начало матча в 0.30 по московскому времени.
Встреча состоится на арене WP Centrium, в канадском городе Ред-Дир. Перед стартом турнира команда Сергея Зубова провела одну контрольную встречу против Канады и уступила со счетом 4:6.
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.
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