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Россия — Швеция: время начала и где смотреть прямую трансляцию стартового матча МЧМ-2022

15:55
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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В ночь на понедельник, 27 декабря, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Соперник — команда Швеции, начало матча в 0.30 по московскому времени.

Встреча состоится на арене WP Centrium, в канадском городе Ред-Дир. Перед стартом турнира команда Сергея Зубова провела одну контрольную встречу против Канады и уступила со счетом 4:6.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде