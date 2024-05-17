Как «Спартак» выбирал Станковича: дружба с Моуринью, причина блока Черчесова, торги конкурентов за каждый цент

Игорь Рабинер — с размышлениями и инсайдами о назначении серба главным тренером красно-белых.

Этот текст состоит из двух частей, написанных в разное время. Первая — сразу же после известия о назначении серба Деяна Станковича главным тренером «Спартака», по горячим следам. Вторая — по итогам неформального общения с людьми, которые объяснили мне логику происшедшего. При этом я не стал менять ни буквы в том, что написано изначально, потому что тогда была бы нарушена чистота эксперимента. Какой взгляд на приход Станковича вам ближе — решать каждому из вас. Безусловно, и для меня самого беседы, поспособствовавшие появлению второй части, стали более чем познавательными, поскольку одно дело — взгляд со стороны, и совсем другое — изнутри.

Назначение для Мостового. Уважение есть, оптимизма — нет. Взгляд со стороны

Станкович в «Спартаке» — это похоже на назначение, сделанное для того, чтобы удовлетворить Александра Мостового (который, кстати, решение уже одобрил: не с улицы, мол, привели). То есть за большую игроцкую карьеру, но не за тренерские заслуги — их пока слишком мало. Три чемпионства с «Црвеной звездой», которая во времена президентства в стране Александра Вучича, бывшего фаната-«выездюка» «Црвены», выигрывает вообще все. И одно золото с «Ференцварошем», у которого плюс-минус та же ситуация. А как «Сампдория» — так вылет из серии А с последнего места, какой бы ни была ситуация в генуэзском клубе в момент прихода туда тренера по прозвищу Дэки.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Где хоть одно достижение, за которое экс-звезду «Интера» нужно было звать в «Спартак»? Интересно будет послушать аргументацию Томаша Амарала, который заранее взял на себя всю полноту ответственности за тренерское назначение. И, надеюсь, португалец будет помогать Деяну по полной, ибо спорность выбора ставит под вопрос и надежность позиций Амарала как опять же молодого спортивного директора, прежде в этой должности не работавшего.

На мой взгляд, может очень легко случиться Микаэль Лаудруп-2. Великолепный футболист, не оказавшийся в «Спартаке» актуальным в другой ипостаси.

Положительное в фигуре Станковича если только то, что у сербов в России шансов априори больше, чем у западноевропейцев. Плюс преемственность — Владимир Слишкович, которого, насколько знаю, большая часть команды хотела видеть главным тренером без приставки и.о., остается в штабе.

Уважение к сделанному Станковичем в мировом футболе у меня есть, но большого оптимизма — нет. Не надо путать красное со сладким.

На днях Станкович с «Ференцварошем» проиграл финал Кубка Венгрии «Пакшу» — редчайшему сегодня клубу, где вообще нет легионеров. Понятно, что по одному матчу судить нельзя, а чемпионат Деян выиграл. Ну, так и Станислав Черчесов перед ним его выиграл, причем дважды.

И из группы ЛЕ с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной» Черчесов вышел, а в 1/8 проиграл «Байеру» с тем же Хаби Алонсо. «Фради» же в этом сезоне вышли из группы Лиги конференций («Фиорентина», «Генк», «Чукарички»), но в первом же раунде плей-офф вылетели — правда, от «Олимпиакоса», который дошел до финала. Но по факту результат хуже, чем у Черчесова, — турнир слабее, а покинула его команда на раунд раньше.

Станислав Черчесов. Фото Саин Ализаде

Однако назначают Станковича, потому что «нет пророка в своем Отечестве». И речь тут не лично о Черчесове. Такое впечатление, что российский тренер (любой) и «Спартак» — это с какого-то момента и вне зависимости от владельца две вообще не пересекающиеся прямые. Больше тренеров-иностранцев, чем у красно-белых, не было ни в одном российском клубе. Но попадания — считаные: абсолютно случайное с Массимо Каррерой да отчасти с Доменико Тедеско. После неудачи с Олегом Кононовым на россиянах словно поставлен жирный крест: Станкович будет шестым легионером подряд. Девиз, похоже, таков: «Результат вторичен, главное — не своему!»

Я был бы только за того иностранца, который что-то в профессии уже четко доказал. Но не вижу ничего, что принципиально отличало бы Станковича от Гильермо Абаскаля. Даже Руй Витория был куда более обоснованной кандидатурой.

Плюс в том, что утечек не случилось вообще. Для «Спартака» — неслыханно. Но это скорее об организации работы в клубе, чем о контенте.

Станковичу, безусловно, удачи, но спартаковские эксперименты ради экспериментов продолжаются. И не удивлюсь, если закончится все это достаточно быстрой отставкой и назначением Слишковича теперь уже не и.о., а полноценным главным. Кстати, именно такая история произошла в брестском «Динамо» с Марцелом Личкой, который дважды был ассистентом, а в итоге стал главным и единственный раз в истории привел Брест к белорусскому чемпионству. Но это я ни на что не намекаю. Просто к слову пришлось.

А аргументов, чтобы предрекать «Спартаку» со Станковичем светлое будущее, у меня, извините, нет. Наверное, для этого надо фанатеть от «Интера».

Буду только рад, если Деян своей работой меня переубедит.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абаскаля игроки элементарно не уважали. Нужен был тренер, чье слово станет законом. Взгляд изнутри

Из последующего общения с людьми, имеющими прямое отношение к «Спартаку», я сформулировал целый ряд пунктов, которые привели к назначению Станковича.

1. В нынешних условиях привезти топового тренера из ведущих европейских чемпионатов нереально ни за какие деньги. При этом «Спартак» пытался это сделать, пообщавшись, в частности, с Маурицио Сарри. Но итальянец отказался, как и многие другие — из-за политического фона и отсутствия еврокубков. При этом в другой ситуации с целым рядом специалистов как минимум предметный разговор был бы возможен.

2. Клуб определил для себя ключевые проблемы, которые надо было закрыть. В частности, опыт работы с Гильермо Абаскалем показал, что этой командой может управлять только сильная личность. «У испанца куча интересных тактических идей, к нему не было особых претензий по части физподготовки, но игроки его элементарно не уважали», — подчеркнул один из моих собеседников. Нужен был тренер, который станет для них авторитетом, а его решения — законом. В «Спартаке» при этом руководствовались тем, что, если наладить командную дисциплину, эта же команда способна показывать намного больше.

Теперь в клубе понимают, что Абаскалю объективно рано было в «Спартак». Не потому, что РПЛ — какая-то выдающаяся по уровню игры лига, а потому что молодой тренер не был ментально готов к такому уровню давления и требований со стороны болельщиков. Его уровень с этой точки зрения — «Гранада» и «Кадис», где любая победа воспринимается на ура, а в поражении нет ничего страшного. Такая психологическая неустойчивость привела к тому, что Гильермо всерьез задумался о своем величии, улетел в небеса, откуда его спустить не было уже никакой возможности. При этом в клубе продолжают считать Абаскаля умным и талантливым специалистом, который имеет все возможности, чтобы в будущем добиться успеха в Европе.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но здесь и сейчас он со всеми спартаковскими проблемами не справился. Это произошло не от денег и власти, а от давления. И в той или иной степени проявлялось с первого дня работы. Однако если вначале на свежести ощущений и интересе к самому содержанию работы внутри команды преобладал позитив, то со временем игроки начали проявлять характер — недовольство отсутствием в стартовом составе, ротацией, нагрузками. Абаскаль также остро переживал публикации в СМИ и Telegram-каналах с критикой его работы и слухами об увольнении, накручивал себя, искал заговоры — и в итоге поплыл. Станковича все это не напугает.

3. При позднем Абаскале игроки разболтались. Это одна из причин, почему им нужен сильный и умный тренер, который не будет устраивать истерики, что часто случалось с Гильермо, а станет для них как строгий, но справедливый отец. Испанцу не удалось так себя поставить, он с какого-то момента с ними воевал, а надо было позиционировать себя иначе, вести себя увереннее и спокойнее.

4. Было решено не рассматривать или почти не рассматривать варианты с тренерами, которые не работали в клубах, доминирующих в своих чемпионатах. Поэтому, в частности, в шорт-лист не вошли кандидатуры Игоря Осинькина или Паскаля Янсена. Их сочли умными, сильными специалистами, но из категории тех, что лучшие свои команды строили на базе контратак. Против «Спартака» же подавляющее большинство соперников «паркует автобус», и требовался специалист, привыкший работать в таких условиях. Конечно, Сербия и Венгрия — не топ-чемпионаты, конкуренция в той же РПЛ значительно выше, тогда как у «Црвены звезды» и «Ференцвароша» большое преимущество в финансировании. Тем не менее Станкович — тренер, который на протяжении нескольких лет систематически должен был вскрывать плотную оборону, что при Абаскале (да и не только) было главной проблемой «Спартака». Даже при Слишковиче красно-белые так и не научились проходить «Пари НН» и «Балтику».

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Ивича не взяли не по этой причине. Как раз в «Маккаби» он играл в позиционную атаку достаточно удачно. Но при переговорах он показался зажатым, сдержанным, флегматичным человеком. А в «Спартаке» сочли, что одна из главных задач — встряхнуть команду, наполнить ее позитивом. С бывшим главным тренером «Краснодара» это казалось едва ли возможным — у него другие сильные стороны.

6. Будет, конечно, некоторым преувеличением назвать теневым дирижером назначения Станковича в «Спартак» Жозе Моуринью, но и доля истины в этом есть. Мне подтвердили, что Деян дружит с легендарным португальцем, у которого играл одну из ключевых ролей в «Интере», а спортивный директор красно-белых Томаш Амарал знаком с Моуринью и наверняка разговаривал с ним, выбирая кандидатов. Четкой и прямой взаимосвязи между возникновением фигуры Станковича применительно к «Спартаку» и рекомендацией Жозе все же нет, но частичная — присутствует.

7. Очень важна была мотивация тренера. Для «Спартака» имело принципиальное значение, чтобы специалист поехал в клуб не за деньгами и не покайфовать в годной для этой цели Москве, а реализовать амбиции. «Многие другие кандидаты были сильными, умными, но по тому, как они начинали торговаться за каждый евро, в клубе понимали их мотивацию, — сказал мне один из собеседников. — Станкович же все, что хотел, уже заработал. Он сказал, что для него, его семьи и друзей будет честью, если он добьется успеха в «Спартаке». И вообще не обсуждал условия. Для него это вопрос репутации и чести, а не денег».

8. Российских специалистов решили не рассматривать не из соображений их уровня, который сопоставим с коллегами из Европы, а из опасений, что за ними потянется шлейф агентских историй, которые могут и пойти клубу на пользу, и наоборот. Что же касается лично Станислава Черчесова, то сказались опасения некоторых руководителей «Лукойла», что его не примут болельщики.

9. По словам моих собеседников, на выбор в пользу Станковича повлиял и очень сильный тренерский штаб серба, в который входят серьезные специалисты с большим опытом. В клубе рассчитывают, что эти люди смогут подготовить команду, а Деян — правильно ее мотивировать.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Одну из ключевых ролей сыграл фактор преемственности, а именно то, что Владимир Слишкович будет правой рукой Станковича, и это проговаривалось изначально, «на берегу». Нынешний и.о. главного тренера отлично знает игроков красно-белых и соперников, великолепно говорит по-русски, к нему очень хорошо относится большая часть команды, и с его помощью «передача власти» в ней произойдет максимально безболезненно. При этом нашумевшие критические высказывания Антона Зиньковского в адрес Слишковича после матча с «Балтикой» не отражают мнения раздевалки. Тренер просто сказал ему, что пора бы уже не подавать надежды, а начать выдавать стабильный уровень игры. Конфликта при этом между ними нет.

Русский язык Станкович учил в школе, но с тех пор, конечно, подзабыл (у Ивича русский, кстати, тоже не ахти). При переговорах с клубом пообещал сразу же начать уроки, и на примерах других балканских специалистов нет сомнений, что уж с этим-то проблем точно не возникнет.