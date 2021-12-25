Молодежная сборная России переехала в Ред-Дир
15:53
Хоккеисты молодежной сборной России переехали из Эдмонтона перебрались в Ред-Дир, где и будем играть на групповом этапе МЧМ-2022. Первый матч уже в ночь на 27 декабря.
Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Соперниками россиян в рамках группового этапа станут команды Швеции, Швейцарии, Словакии и США.
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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
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