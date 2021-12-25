Молодежная сборная России переехала в Ред-Дир

Хоккеисты молодежной сборной России переехали из Эдмонтона перебрались в Ред-Дир, где и будем играть на групповом этапе МЧМ-2022. Первый матч уже в ночь на 27 декабря.

Хоккеисты молодёжки передислоцировались: из Эдмонтона перебрались в Ред-Дир, где и будем играть на групповом этапе МЧМ.



Первый матч уже в ночь на 27 декабря, мы на финишной прямой подготовки! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/R7CUVNirPq — Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2021

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Соперниками россиян в рамках группового этапа станут команды Швеции, Швейцарии, Словакии и США.