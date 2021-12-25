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Молодежная сборная России переехала в Ред-Дир

15:53
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Хоккеисты молодежной сборной России переехали из Эдмонтона перебрались в Ред-Дир, где и будем играть на групповом этапе МЧМ-2022. Первый матч уже в ночь на 27 декабря.

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Соперниками россиян в рамках группового этапа станут команды Швеции, Швейцарии, Словакии и США.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде