Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: где смотреть, прямые трансляции матчей России

С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.

«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде. Видеотрансляции игр в прямом эфире покажет Первый канал. Их можно будет смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.

Россия играет в группе В против сборных: США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Расписание матчей сборной России:

27 декабря. Группа B. Россия — Швеция (00.30)

28 декабря. Группа B. Россия — Швейцария (00.30)

30 декабря. Группа B. Словакия — Россия (00.30)

1 января. Группа B. США — Россия (05.30)

Расписание всех матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.

МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет