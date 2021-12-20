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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: где смотреть, прямые трансляции матчей России

22:00
Форвард молодежной сборной России Данила Юров. Фото ФХР
Форвард молодежной сборной России Данила Юров. Фото ФХР
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С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.

«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде. Видеотрансляции игр в прямом эфире покажет Первый канал. Их можно будет смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.

Россия играет в группе В против сборных: США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Расписание матчей сборной России:

27 декабря. Группа B. Россия — Швеция (00.30)

28 декабря. Группа B. Россия — Швейцария (00.30)

30 декабря. Группа B. Словакия — Россия (00.30)

1 января. Группа B. США — Россия (05.30)

Расписание всех матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.

МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде