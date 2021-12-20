Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022: где смотреть, прямые трансляции матчей России
С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею.
«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде. Видеотрансляции игр в прямом эфире покажет Первый канал. Их можно будет смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.
Россия играет в группе В против сборных: США, Швеции, Словакии и Швейцарии.
Расписание матчей сборной России:
27 декабря. Группа B. Россия — Швеция (00.30)
28 декабря. Группа B. Россия — Швейцария (00.30)
30 декабря. Группа B. Словакия — Россия (00.30)
1 января. Группа B. США — Россия (05.30)
Расписание всех матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.
МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет
Дополнительная информация:
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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