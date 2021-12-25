Фетисов считает, что молодежный ЧМ по хоккею является самым интересным турниром в спорте
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что считает МЧМ одним из самых увлекательных турниров в спорте.
«Я всегда с радостью жду молодежный чемпионат мира по хоккею. Там определенная философия, непредсказуемость, креатив и задор. Вокруг него складывается особая атмосфера, так что, для меня этот турнир один из самых увлекательных в мировом спорте», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».
Фетисов также высказался о шансах российской команды победить в турнире.
«Шансы есть всегда и у всех. Предсказать настрой довольно сложно. Важно, чтобы ребята выходили на лед, играли друг на друга и были настоящей командой. Пока не знаю, справится ли новый тренерский штаб с психологией молодежного хоккея. Все-таки здесь особая атмосфера. С удовольствием буду смотреть и надеюсь, что ребята после долгого перерыва смогут побороться за первое место», — сказал Фетисов.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/61c713b29a7947c37c4c2261?from=newsfeed
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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