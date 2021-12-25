Фетисов считает, что молодежный ЧМ по хоккею является самым интересным турниром в спорте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что считает МЧМ одним из самых увлекательных турниров в спорте.

«Я всегда с радостью жду молодежный чемпионат мира по хоккею. Там определенная философия, непредсказуемость, креатив и задор. Вокруг него складывается особая атмосфера, так что, для меня этот турнир один из самых увлекательных в мировом спорте», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».

Фетисов также высказался о шансах российской команды победить в турнире.

«Шансы есть всегда и у всех. Предсказать настрой довольно сложно. Важно, чтобы ребята выходили на лед, играли друг на друга и были настоящей командой. Пока не знаю, справится ли новый тренерский штаб с психологией молодежного хоккея. Все-таки здесь особая атмосфера. С удовольствием буду смотреть и надеюсь, что ребята после долгого перерыва смогут побороться за первое место», — сказал Фетисов.