МЧМ по хоккею 2022
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Молодежной сборной США засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией

21:07
Хоккеисты молодежной сборной США. Фото IIHF
Хоккеисты молодежной сборной США. Фото IIHF
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Международная федерация хоккея приняла решение отменить матч молодежного чемпионата мира между командами США и Швейцарии.

Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

Команде США предстоит пройти новое тестирование перед матчем против Швеции, который намечен на завтра. Если команда не сможет выйти на лед, то ей вновь будет засчитано поражение.

Отметим, что заключительный матч группового этапа американцы должны провести против сборной России.

Худшая команда по итогам МЧМ-2022 не покинет элитный дивизион. На МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.

Отмечается, что решение принято, чтобы сохранить спортивную целостность соревнований в свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом.

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Иван Шитик все материалы автора

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