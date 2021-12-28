Молодежной сборной США засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией

Международная федерация хоккея приняла решение отменить матч молодежного чемпионата мира между командами США и Швейцарии.

Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

BREAKING:@usahockey has forfeited their game against @SwissIceHockey due to a a mandated team quarantine following a positive test result of two of its players.



More at https://t.co/dDceNHvTed#WorldJuniors pic.twitter.com/0WkEUif0m3 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2021

Команде США предстоит пройти новое тестирование перед матчем против Швеции, который намечен на завтра. Если команда не сможет выйти на лед, то ей вновь будет засчитано поражение.

Отметим, что заключительный матч группового этапа американцы должны провести против сборной России.

Худшая команда по итогам МЧМ-2022 не покинет элитный дивизион. На МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.

Отмечается, что решение принято, чтобы сохранить спортивную целостность соревнований в свете чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом.