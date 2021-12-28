МЧМ по хоккею 2022
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МЧМ-2022: Швейцария — США и другие матчи 29 декабря

11:00
Хоккеисты молодежной сборной Канады. Фото Global Look Press
Хоккеисты молодежной сборной Канады. Фото Global Look Press
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В ночь на среду, 29 декабря, состоится третий игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

29 декабря, среда

Группа В. Швейцария — США (0.30 мск)

Группа А. Австрия — Канада (3.00)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке //
Турнирные таблицы — здесь.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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