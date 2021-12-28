В ночь на среду, 29 декабря, состоится третий игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

29 декабря, среда

Группа В. Швейцария — США (0.30 мск)

Группа А. Австрия — Канада (3.00)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке //

Турнирные таблицы — здесь.