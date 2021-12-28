МЧМ-2022: Швейцария — США и другие матчи 29 декабря
11:00
В ночь на среду, 29 декабря, состоится третий игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.
29 декабря, среда
Группа В. Швейцария — США (0.30 мск)
Группа А. Австрия — Канада (3.00)
Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке //
Турнирные таблицы — здесь.
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