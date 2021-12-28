Молодежная сборная США отменила пресс-подход перед матчем группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает журналист Горд Миллер.

Появилась информация, что возникла какая-то проблема с ПЦР-тестами американской сборной. Проведение самого матча МЧМ теперь находится под вопросом.

Отметим, что перед стартом турнира сборная Швейцарии была на карантине.