МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Проведение матча молодежного чемпионата мира США — Швейцария находится под вопросом

20:36

Молодежная сборная США отменила пресс-подход перед матчем группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает журналист Горд Миллер.

Появилась информация, что возникла какая-то проблема с ПЦР-тестами американской сборной. Проведение самого матча МЧМ теперь находится под вопросом.

Отметим, что перед стартом турнира сборная Швейцарии была на карантине.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
«Газпром» представил проект небоскреба «Лахта Центр 3»
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное