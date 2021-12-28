Проведение матча молодежного чемпионата мира США — Швейцария находится под вопросом
20:36
Молодежная сборная США отменила пресс-подход перед матчем группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает журналист Горд Миллер.
Появилась информация, что возникла какая-то проблема с ПЦР-тестами американской сборной. Проведение самого матча МЧМ теперь находится под вопросом.
Отметим, что перед стартом турнира сборная Швейцарии была на карантине.
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