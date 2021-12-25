Каменский считает, что российские игроки на МЧМ будут бороться за попадание на Олимпиаду

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления молодежной национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2022 года в Канаде.

«Зубов — опытный тренер, много поработал в КХЛ. Набрался опыта, показывал результаты неплохие. Думаю, что найдет контакт с ребятами. У хоккеистов будет к нему уважение, ведь он знаменитый игрок, они знают его заслуги. Будем болеть и ждать хорошего результата. Мотивация всегда у каждого игрока есть, попасть в сборную на Олимпиаду — это мечта.

Поэтому вне зависимости ни от чего ребята будут стараться выиграть турнир, показать себя с лучшей стороны. МЧМ — турнир, переходящий из молодежного хоккея во взрослый. Поэтому здесь мотивировать сильно не надо, все знают, что это их будущее, их расстановка сил во взрослом хоккее", — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Первый матч на молодежном чемпионате мира сборная России проведет против сборной Швеции в ночь с 26 на 27 декабря. Начало встречи — в 00:30 часов по московскому времени.