Эфир про молодежный хоккей в 19.00 на YouTube-канале «СЭ» — Михаил Зислис и Иван Богун обсудят контрольный матч Россия — Канада (4:6) и старт МЧМ вместе с комментатором Антоном Васятиным.

Главные темы:

— провал российской обороны против Канады

— Аскаров или Гуськов: кого ставить на шведов

— Мичкова не остановить

— главные фавориты МЧМ