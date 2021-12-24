Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Что ждать от России на МЧМ после такого матча с Канадой? Live с Зислисом — в 19.00

16:00
Что ждать от России на МЧМ после такого матча с Канадой? Live с Зислисом — в 19.00. Фото «СЭ»
Что ждать от России на МЧМ после такого матча с Канадой? Live с Зислисом — в 19.00. Фото «СЭ»

Эфир про молодежный хоккей в 19.00 на YouTube-канале «СЭ» — Михаил Зислис и Иван Богун обсудят контрольный матч Россия — Канада (4:6) и старт МЧМ вместе с комментатором Антоном Васятиным.

Главные темы:

— провал российской обороны против Канады

— Аскаров или Гуськов: кого ставить на шведов

— Мичкова не остановить

— главные фавориты МЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?
Москва получила предложение провести заседание Совета Россия–НАТО в январе
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде