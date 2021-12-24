Что ждать от России на МЧМ после такого матча с Канадой? Live с Зислисом — в 19.00
16:00
Эфир про молодежный хоккей в 19.00 на YouTube-канале «СЭ» — Михаил Зислис и Иван Богун обсудят контрольный матч Россия — Канада (4:6) и старт МЧМ вместе с комментатором Антоном Васятиным.
Главные темы:
— провал российской обороны против Канады
— Аскаров или Гуськов: кого ставить на шведов
— Мичкова не остановить
— главные фавориты МЧМ
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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