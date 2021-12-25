Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Жамнов оценил шансы сборной России на МЧМ-2022

13:35
Теги:

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил шансы молодежной команды на МЧМ-2022.

«Думаю, все надеются на победу, будем смотреть и переживать. Ясно, что сборная России — один из фаворитов и будет претендовать на золотые медали, поэтому будем наблюдать. Я сам проходил через молодежный чемпионат мира. Мы следим за ребятами, у нас есть кандидаты, на которых мы смотрим. Но как они сыграют, будет зависеть только от них. Это наш резерв и перспектива на будущее», — приводит Metaratings слова Жамнова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/zhamnov-otsenil-shansy-sbornoy-rossii-na-molodezhnom-chempionate-mira-po-khokkeyu-1156131/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022
Опубликованы переговоры командира рейса Тюмень–Ереван с диспетчером
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде