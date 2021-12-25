Жамнов оценил шансы сборной России на МЧМ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил шансы молодежной команды на МЧМ-2022.

«Думаю, все надеются на победу, будем смотреть и переживать. Ясно, что сборная России — один из фаворитов и будет претендовать на золотые медали, поэтому будем наблюдать. Я сам проходил через молодежный чемпионат мира. Мы следим за ребятами, у нас есть кандидаты, на которых мы смотрим. Но как они сыграют, будет зависеть только от них. Это наш резерв и перспектива на будущее», — приводит Metaratings слова Жамнова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.