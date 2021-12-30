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Бывший вице-президент ИИХФ предложил перенести Олимпиаду на год после отмены МЧМ

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Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 в Канаде.

Сборная России. МЧМ отменили. Чемпионат досрочно завершен. Онлайн

«Все игры отменены из-за вспышки коронавируса в командах, — сказал Куммола «СЭ». —  Его слишком много. Это все, что я знаю. Логичность отмены чемпионата? Я не знаю. Очень тяжело говорить об этом. Конечно, я не понимаю этой отмены. Это сложно для меня. По моему личному мнению, ситуация с Олимпиадой в Пекине должна повторить Токио — перенести Игры на один год. И так же перенести все турниры. Но все зависит от ситуации, от времени. Очень многое еще может поменяться».

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, Чехии — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

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Артем Бухаев все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен