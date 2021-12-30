Бывший вице-президент ИИХФ предложил перенести Олимпиаду на год после отмены МЧМ

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 в Канаде.

«Все игры отменены из-за вспышки коронавируса в командах, — сказал Куммола «СЭ». — Его слишком много. Это все, что я знаю. Логичность отмены чемпионата? Я не знаю. Очень тяжело говорить об этом. Конечно, я не понимаю этой отмены. Это сложно для меня. По моему личному мнению, ситуация с Олимпиадой в Пекине должна повторить Токио — перенести Игры на один год. И так же перенести все турниры. Но все зависит от ситуации, от времени. Очень многое еще может поменяться».

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, Чехии — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).