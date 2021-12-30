Каменский назвал неожиданным решение об отмене молодежного чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ отменить молодежный чемпионат мира в Канаде.

«Никто не ждал такого решения. Конечно, настораживало, что игры начали отменять одну за другой. Видно, внутри решили прийти к общему мнению и отменить турнир. Жалко. Для молодых ребят это очень обидно. Это их чемпионат, где они себя показывают и идут из него во взрослый хоккей. Для зрителей это был бы большой праздник на Новый год. Мичков? Он еще молодой, у него впереди будет много чемпионатов мира. Естественно, он начал чемпионат здорово и хотел помочь нашей команде. К сожалению, это общее решение, которое перечеркивает многое в спортивном плане», — сказал Каменский.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).