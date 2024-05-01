Хейт, свадьба в Барвихе и дочь: история любви Большунова и Жеребятьевой

Лыжники воспитывают дочь.

Спортивные достижения

Александр Большунов — самый титулованный российский лыжник своего поколения. Уроженец Брянской области — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Впервые он выступил на Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане, а звездным часом спортсмена стали Игры-2022 в Пекине. На чемпионатах мира на его счету одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль.

Российский лыжник — двукратный победитель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». В активе Сан Саныча два золота и серебро мирового первенства по бегу на роликовых лыжах.

Анна Жеребятьева — чемпионка России в эстафете в составе сборной Тюменской области. Лыжница — серебряный призер этапа Кубка мира в эстафете. На юниорском уровне завоевала золотую медаль чемпионата мира. Взяла золото на ЧМ среди молодежи. Лучший результат в личных дисциплинах на взрослом уровне — 10-е место на этапе Кубка мира в Отепя в гонке на 10 км в 2019 году.

Фото Global Look Press

История любви

Александр и Анна познакомились в 2015 году во время предсезонных сборов. При этом девушке встреча не показалась судьбоносной.

«Я на нашу первую встречу как-то особого внимания не обратила. «Встретились и встретились», — подумала я тогда. Потом он попробовал ухаживать за мной первые три сбора в команде. Даже, наверное, не ухаживать, а просто... На тот момент я подумала, что это все «ну такое»», — писала Анна в соцсетях.

Поначалу лыжница воспринимала Александра как друга. Однако все изменилось, когда она заболела и Большунов окружил девушку заботой. «Когда мы поехали на сборы в Белоруссию и я там заболела, в свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Я очень хорошо запомнила арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она — та самая забота. После того как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться, и так все закрутилось», — вспоминала Жеребятьева.

У лыжников не было свиданий, они просто гуляли и много разговаривали. Девушка сопровождала своего избранника на соревнованиях. Анна поддерживала возлюбленного и в победах, и в трудных моментах. «Она тот человек, с которым он всем делится, он с ней полностью открыт. Саша выплескивает на Аню как позитивные, так и негативные эмоции», — рассказывала Елена Вяльбе изданию РИА «Новости».

По ходу карьеры у лыжницы обострились проблемы со спиной. Весной 2021 года девушка решила уйти из большого спорта и сосредоточиться на помощи и поддержке Александра. «Возвращаться в спорт не собираюсь. Вообще. Так, для себя бегала пару раз. Травма спины и вот это все... Я закончила. Кататься мне охота. По весне люблю. Но он меня вытащил на лыжи зимой, когда было минус 15 градусов. Проехала один круг и сказала: «Нет. Я домой», — говорила Анна в интервью «СЭ» в марте 2023 года.

«Зная чувства Александра, фактически поставив на себе крест как на спортсменке, она делает все, чтобы хоть каким-то образом помочь ему, чтобы его бытовая жизнь была легче, чтобы он лишний раз ни о чем не думал. Мне кажется, она понимает, как он дышит, и понимает, может она к нему подойти или нет. Для меня она реально декабристка. Можно жить друг с другом и ссориться каждый день, как это бывает у молодежи. А тут такого вообще нет. Аня полностью посвятила себя тому, чтобы ему только помочь», — рассказывала Вяльбе РИА «Новости».

Спортсменка изучает психологию. Зачастую в своих соцсетях она делится с подписчиками советами, которые помогают им выстраивать отношения. Однако пара все же столкнулась с хейтерами. Поклонники лыжных гонок регулярно обвиняли Анну в том, что она ездит на старты в составе делегации, занимая чужое место.

«Присутствие Ани для меня поддержка, какое-то спокойствие. Когда она рядом, мне спокойнее. Не думаю, что в этой ситуации уместно рассуждать про некий блат в сборной. Это история о двух взаимозависящих и взаимодополняющих людях, которые друг друга делают лучше», — признавался Сан Саныч.

Фото Соцсети

Предложение и свадьба

Летом 2020-го Жеребятьева опубликовала в соцсетях фотографию с кольцом на безымянном пальце. Подписчикам девушка рассказала, что получила предложение, на которое ответила согласием. Лыжница взяла организацию свадьбы на себя, и этот процесс был очень длительным — год.

«Сезон был долгий, потом Саша долго закатывался, мы приехали из Малиновки совсем недавно и все оставили буквально на последний день. Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю его мнение. Подготовка шла почти год, и я Сашу вообще в это не втягивала», — сказала Анна в интервью «СЭ».

Спортсмены расписались в ЗАГСе 23 апреля 2021 года. Торжество для гостей и родственников состоялось на следующий день в одном из ресторанов Барвихи. Поздравить молодоженов пришли президент лыжной федерации Елена Вяльбе, лыжники Денис Спицов и Екатерина Смирнова. Также Большунов пригласил своего главного соперника Йоханнеса Клебо, однако норвежец не смог приехать из-за съемок на телевидении.

Мама Большунова Светлана посвятила молодоженам стихотворение, которое сама написала. А представитель лыжной фирмы Rossignol подарил паре эксклюзивные ботинки. После свадебного танца жених и невеста дуэтом спели трек группировки «Ленинград» «Супер Гуд», который популярен среди лыжников сборной России.

В медовый месяц Большунов и Жеребятьева отправились на Мальдивы.

Фото Соцсети

Дети

27 августа 2022 года в семье лыжников произошло пополнение. На свет появилась их дочь, которую назвали Евой. Спортсмен старается помогать супруге с ребенком, часть обязанностей берет на себя.

«Дома я могу даже не слышать, когда он к Еве встает. Она уже не кушает ночью. Просто нужно соску дать или перевернуть. Саша встает и все делает. Бывает, что и утром забирает. Говорит: «Спи». Поэтому когда он дома, для меня отдых. Днем все время ждет, когда она спать ляжет на улице, чтобы с ней побегать, покататься на лыжах. Один часто с ней остается. Я могу уехать без проблем», — рассказала Анна «СЭ» в марте 2023 года.

«С рождением Евы в моей жизни вообще все поменялось. Образно говоря, клетка открылась. Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже не интересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире, где все так интересно... Совершенно иные эмоции. До появления ребенка можно было позволить себе подольше полежать, вернувшись с тренировки, отдохнуть. Сейчас так не получается. Иногда нужно помочь Ане что?то сделать по дому, покормить Еву кашей, сделать что?то еще», — рассказал Большунов RT.

Уже в 1,5 года Ева встала на лыжи. При этом молодые родители не хотят заставлять ее заниматься спортом. Анна и Александр хотят, чтобы дочь сама выбрала свое будущее. Если оно будет связано со спортом, то поддержат ее.

Фото Соцсети

Как и где сейчас живут

Для своей семьи Сан Саныч приобрел дом в Подмосковье. Жить в Москве ему не по душе, и за городом удобнее тренироваться. Также у его родителей есть коттедж в родном Подывотье, где ранее они часто бывали. Но на украинской границе в Брянской области стало небезопасно.

«Жить в столице мне некомфортно совершенно. Пришлось сделать такой выбор, потому что когда я возвращаюсь в Россию после турниров, у меня есть несколько дней, лучше всего их провести рядом, ведь устаешь. А возвращаться домой в Подывотье, это нужно ехать шесть часов в один конец на машине, дорога отнимает много сил. Если обратно едешь из Малиновки, получается практически 800 километров за рулем, а это больше десяти часов. Это довольно сложно, получается, домой приехал — уже и обратно пора», — признавался лыжник в одном интервью.