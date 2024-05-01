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Мостовой: «Верните Абаскаля!»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту» остался в Кубке из-за формата. После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места, команда спокойно играет. По составу они так и должны быть наверху. Пять дней назад я говорил, что «Спартак» обыграет «Динамо» и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», — сказал Мостовой «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Александр Соболев и&nbsp;Данил Пруцев (слева направо) в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

(Софья Грецкая)

Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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