Мостовой: «Верните Абаскаля!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту» остался в Кубке из-за формата. После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места, команда спокойно играет. По составу они так и должны быть наверху. Пять дней назад я говорил, что «Спартак» обыграет «Динамо» и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

(Софья Грецкая)