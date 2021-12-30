Официально: ИИХФ приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022

В связи со случаями заражения коронавирусом в командах был отменен молодежный чемпионат мира. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ). В сообщении отмечается, что для федерации здоровье игроков является приоритетным.

Ранее стало известно, что сборной России засчитали поражение в матче со Словакией из-за коронавируса у Матвея Мичкова. До этого по аналогичной причине сборной Чехии присудили поражение в игре с Финляндией. Днем ранее таким же образом сборная Швейцарии получила победу над командой США.