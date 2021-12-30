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Официально: ИИХФ приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
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Молодежный чемпионат мира. Фото ИИХФ
Молодежный чемпионат мира. Фото ИИХФ
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В связи со случаями заражения коронавирусом в командах был отменен молодежный чемпионат мира. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ). В сообщении отмечается, что для федерации здоровье игроков является приоритетным.

Ранее стало известно, что сборной России засчитали поражение в матче со Словакией из-за коронавируса у Матвея Мичкова. До этого по аналогичной причине сборной Чехии присудили поражение в игре с Финляндией. Днем ранее таким же образом сборная Швейцарии получила победу над командой США.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Завершится молодежный чемпионат мира должен был 5 января.

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Евгений Петров все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен