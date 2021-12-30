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Губерниев не исключает возможный срыв Олимпиады в Пекине из-за отмены МЧМ

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном решении о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 на более поздний срок. 30 декабря ИИХФ приняла решение об отмене турнира.

«Сейчас МЧМ перенести на более поздний срок не получится. На следующий год уже будут другие люди играть. Может, те же, кто будет проходить по возрасту», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также высказался о том, стоит ли бояться переноса Олимпийский игр в Пекине.

«Никакого знака по поводу отмены Олимпийских игр нет. Нужно принимать антиковидные меры, как делает весь мир. Угроза срыва Олимпиады, конечно есть, но я думаю, что Китай закрутит гайки, где надо. Я думаю, все состоится», — добавил Губерниев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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