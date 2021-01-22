«Интересно, кто крыса?» Наказание НХЛ русских звезд «Вашингтона» вызывает вопросы, а жена Овечкина недовольна

Российские хоккеисты «Кэпиталз» отстранены от тренировок и игр , а Овечкин все дальше от рекорда Гретцки.

Решение НХЛ

Североамериканская лига объявила о штрафе «Вашингтона» в 100 тысяч долларов за нарушение правил протокола COVID-19 в среду (в ночь на четверг по московскому времени). Причина — «социальное взаимодействие между игроками команды, которые были в близком контакте и не носили на лицах маски».

NHL fines Washington Capitals $ 100,000 for violating COVID Protocols. https://t.co/yuw4d886OL pic.twitter.com/1ZgPbpazwa — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 20, 2021

Североамериканские инсайдеры сообщили: санкции НХЛ последовали после нарушения правил ковид-безопасности четырьмя российскими хоккеистами «Кэпиталз». Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Илья Самсонов были добавлены в COVID-список недоступных для игр и тренировок. При этом лига не называет имена хоккеистов, у кого выявлен коронавирус, а кто был в контакте с заразившимся. Вывод из списка зависит от наличия симптомов и результатов тестов.

Added to COVID-Related Absence List are: Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, Alexander Ovechkin & Ilya Samsonov. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 21, 2021

Что сделали Овечкин и компания

НХЛ ввела строгие правила по ковид-безопасности во время матчей и поездок клубов. На выезде маршрут для игроков, по сути, замыкается между отелем, тренировочным катком и ареной. Каждый член команды должен оставаться в своем гостиничном номере в одиночестве, не принимать гостей или других людей в комнате без необходимости в исключительных случаях.

«Вашингтон» на старте сезона провел двойной выезд — сыграл в гостях с «Баффало» (6:4, 2:1) и «Питтсбургом» (3:4 Б, 4:5 ОТ). Как сообщили инсайдеры, россияне неоднократно собирались в одном номере отеля в Питтсбурге для просмотра спортивных трансляций и игры на приставке.

(Фотография из Instagram была сделана летом 2020 года после выхода «Вашингтона» из изоляции).

Реакция «Вашингтона»

Столичный клуб принял наказание и сделал заявление о работе по соблюдению всех предписаний.

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Разочарованы решением игроков собраться в своем гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — релиз «Кэпиталз».

Реакция Овечкина

Капитан «Вашингтона» принес официальные извинения. Его слова распространили североамериканские журналисты и в своем заявлении опубликовал клуб.

«Я жалею о решении провести время вместе со своими партнерами по команде в нашем номере отеля, вне специально отведенных мест рядом с раздевалкой. Я усвою этот урок», — цитата Овечкина.

Цитата Кузнецов

После двух матчей в Баффало форвард «Вашингтона» дал интервью «СЭ» и ответил на вопросы Алексея Шевченко, в том числе о правилах ковид-безопасности.

«Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса? Это было на клубном видео? Ага, понял. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали», — рассказал Кузнецов.

При этом о самом протоколе нападающий заметил: «Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно».

Тест Самсонова

The Washington Post в четверг со ссылкой на свои источники сообщил: у вратаря «Вашингтона» — положительный тест на коронавирус.

По данным издания, о таком результате в клубе узнали во вторник вечером, после второго матча с «Питтсбургом». Голкипер не сыграл в этой встрече, а затем был незамедлительно изолирован. Команда улетела из Питтсбурга без Самсонова, он вернулся в Вашингтон позже. В момент сдачи положительного теста симптомов болезни у россиянина не было.

По протоколу НХЛ хоккеист после положительного теста может вернуться к тренировкам и играм при выполнении одного из нескольких условий: в случае двух отрицательных анализов, не ранее 24 часов после выздоровления или 10 дней после выявления ковида или появления признаков болезни.

Via a report from @SamanthaJPell, Ilya Samsonov has tested positive for COVID-19 https://t.co/QHhVI63tsv — RMNB (@russianmachine) January 21, 2021

Что говорит тренер и партнеры россиян

После Самсонова на самоизоляцию ушли Овечкин, Кузнецов и Орлов, они пропустили тренировку в четверг. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что российские хоккеисты, вероятно, не примут участия в четырех ближайших матчах, а в случае с вратарем не исключено, и больше.

«Сейчас игроки на карантине. На данный момент, как понимаю, они пропустят минимум четыре матча. Эта четверка — важная часть команды. Нам будет их не хватать. Я знаю, что был положительный случай, все действия хоккеистов отследили. Они честно рассказали, что делали. Точно не знаю, как все было. Но установили, что четыре игрока были в близком контакте, поэтому они сейчас в изоляции», — сказал Лавиолетт.

При этом тренер не подтвердил, что коронавирус выявлен у Самсонова или кого-то из трех других российских игроков, а о протоколе добавил: «Мы знаем правила. Мы не говорим, что не были проинформированы или что-то не знали. Это был первый выезд, игроки долгое время оставались в отеле, захотели пообщаться, я это понимаю. Но главное — оставаться в безопасности. Если честно, даже я допустил ошибку, снял маску при праздновании победы после матча. Так что и мне нужно лучше соблюдать правила. Это поучительный случай для всех. Если ошибаешься, можешь поплатиться. Это сложно, но мы понимаем правила. Мы ошиблись, должны работать лучше».

Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, and Ilya Samsonov will miss the next four games at least.



Peter Laviolette: «We knew the rules.» https://t.co/aeyM2yIHzQ — RMNB (@russianmachine) January 21, 2021

Также о ситуации высказались лидеры вашингтонцев, форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.

«Да, мы следуем протоколу. Правила очень строгие. Мы стараемся все делать правильно. Думаю, у всех есть хорошее представление о том, каким будет этот сезон. Мы просто должны справиться с этим как команда», — сказал альтернативный капитан Бэкстрем. Оши добавил: «У каждого парня своя ситуация. Я лично все понял и принял это. Мы знаем, что ребята хотят быть в команде. Они расстроены из-за того, что оказались в такой ситуации и им приходится пропускать матчи. А всем остальным нужно думать, как прибавить».

Чем недовольна жена Овечкина

Анастасия Овечкина после предновогоднего отлета супруга в Вашингтон остается в Москве вместе с двумя маленькими сыновьями. Накануне девушка праздновала день рождения своего отца, Кирилла Шубского. В сториз Instagram, помимо видео с вечеринки, она разместила два резких заявления о ситуации.

Первое — об отстранении игроков с вопросами по протоколу НХЛ (и напомнила, что у мужа и Орлова есть антитела).

«Конечно, только русские игроки «Вашингтон Кэпиталз» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке или лаундже. А также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты и т. д. Вирус действует сугубо в номере отеля! Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, и еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител!» — написала Шубская в Instagram.

Вторая история, снова на русском и английском языках, появилась после сообщения о положительном ковид-тесте Самсонова с претензией к «Вашингтону».

«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел — игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах? (Умолчав изначально о положительном тесте!) Ну и вдобавок вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил». P. S. Я всегда буду за справедливость и честность, особенно, когда это касается моей семьи! Это мое личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку!» — написала Анастасия.

Что дальше

«Вашингтон» стал первым клубом, который понес наказание за нарушение протокола COVID-19, но НХЛ не планирует переносить его игры. Ранее лига отложила ряд матчей «Далласа» и «Каролины» из-за вспышек коронавируса в командах. В среду 21 хоккеист из 12 разных команд был добавлен в список тех, кто не может играть или тренироваться. Североамериканская пресса уверена: НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать сигнал остальным.

Столичная команда потеряла вратаря, на которого сделала ставку, защитника первой пары и ведущих форвардов двух троек. В выходные «Кэпиталз» проведут первые матчи сезона на своем льду и дважды сыграют с «Баффало» (утром 23 января и вечером 24-го по московскому времени). Дальше — домашняя серия включает встречи с «Айлендерс» (27 и 29 января) и «Бостоном» (31 января и 2 февраля).

Овечкин в последний год своего контракта получил лишнюю паузу в гонке за рекордами в списке снайперов НХЛ. После старта этого необычного регулярного чемпионата российский капитан «Вашингтона» (1 гол при 4 передачах) с 707 шайбами в шаге от топ-7. Даже если отбросить виртуальную историю про потерю почти 150 матчей и 100 голов за 16 сезонов по независящим от форварда причинам, на данный момент обстоятельства сложились против него.

Попытка Овечкина приблизиться к топ-3 снайперов в истории НХЛ в этой регулярке сейчас больше похожа на момент из первого матча с «Питтсбургом» с попаданием одним броском в две штанги. Хотя все же больше хочется верить в слова из интервью Кузнецова: все ответственно отнесутся к правилам, а капитан забьет 43 гола и выйдет на четвертое место (у Бретта Халла — 741 шайба в регулярках) рейтинга.