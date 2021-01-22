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«Интересно, кто крыса?» Наказание НХЛ русских звезд «Вашингтона» вызывает вопросы, а жена Овечкина недовольна

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 16:10
Анастасия Шубская, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Анастасия Шубская, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Теги:
Российские хоккеисты «Кэпиталз» отстранены от тренировок и игр, а Овечкин все дальше от рекорда Гретцки.

Решение НХЛ

Североамериканская лига объявила о штрафе «Вашингтона» в 100 тысяч долларов за нарушение правил протокола COVID-19 в среду (в ночь на четверг по московскому времени). Причина — «социальное взаимодействие между игроками команды, которые были в близком контакте и не носили на лицах маски».

Североамериканские инсайдеры сообщили: санкции НХЛ последовали после нарушения правил ковид-безопасности четырьмя российскими хоккеистами «Кэпиталз». Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Илья Самсонов были добавлены в COVID-список недоступных для игр и тренировок. При этом лига не называет имена хоккеистов, у кого выявлен коронавирус, а кто был в контакте с заразившимся. Вывод из списка зависит от наличия симптомов и результатов тестов.

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Что сделали Овечкин и компания

НХЛ ввела строгие правила по ковид-безопасности во время матчей и поездок клубов. На выезде маршрут для игроков, по сути, замыкается между отелем, тренировочным катком и ареной. Каждый член команды должен оставаться в своем гостиничном номере в одиночестве, не принимать гостей или других людей в комнате без необходимости в исключительных случаях.

«Вашингтон» на старте сезона провел двойной выезд — сыграл в гостях с «Баффало» (6:4, 2:1) и «Питтсбургом» (3:4 Б, 4:5 ОТ). Как сообщили инсайдеры, россияне неоднократно собирались в одном номере отеля в Питтсбурге для просмотра спортивных трансляций и игры на приставке.

(Фотография из Instagram была сделана летом 2020 года после выхода «Вашингтона» из изоляции).

Реакция «Вашингтона»

Столичный клуб принял наказание и сделал заявление о работе по соблюдению всех предписаний.

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Разочарованы решением игроков собраться в своем гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — релиз «Кэпиталз».

Реакция Овечкина

Капитан «Вашингтона» принес официальные извинения. Его слова распространили североамериканские журналисты и в своем заявлении опубликовал клуб.

«Я жалею о решении провести время вместе со своими партнерами по команде в нашем номере отеля, вне специально отведенных мест рядом с раздевалкой. Я усвою этот урок», — цитата Овечкина.

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Цитата Кузнецов

После двух матчей в Баффало форвард «Вашингтона» дал интервью «СЭ» и ответил на вопросы Алексея Шевченко, в том числе о правилах ковид-безопасности.

«Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса? Это было на клубном видео? Ага, понял. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали», — рассказал Кузнецов.

При этом о самом протоколе нападающий заметил: «Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно».

Тест Самсонова

The Washington Post в четверг со ссылкой на свои источники сообщил: у вратаря «Вашингтона» — положительный тест на коронавирус.

По данным издания, о таком результате в клубе узнали во вторник вечером, после второго матча с «Питтсбургом». Голкипер не сыграл в этой встрече, а затем был незамедлительно изолирован. Команда улетела из Питтсбурга без Самсонова, он вернулся в Вашингтон позже. В момент сдачи положительного теста симптомов болезни у россиянина не было.

По протоколу НХЛ хоккеист после положительного теста может вернуться к тренировкам и играм при выполнении одного из нескольких условий: в случае двух отрицательных анализов, не ранее 24 часов после выздоровления или 10 дней после выявления ковида или появления признаков болезни.

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Что говорит тренер и партнеры россиян

После Самсонова на самоизоляцию ушли Овечкин, Кузнецов и Орлов, они пропустили тренировку в четверг. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что российские хоккеисты, вероятно, не примут участия в четырех ближайших матчах, а в случае с вратарем не исключено, и больше.

«Сейчас игроки на карантине. На данный момент, как понимаю, они пропустят минимум четыре матча. Эта четверка — важная часть команды. Нам будет их не хватать. Я знаю, что был положительный случай, все действия хоккеистов отследили. Они честно рассказали, что делали. Точно не знаю, как все было. Но установили, что четыре игрока были в близком контакте, поэтому они сейчас в изоляции», — сказал Лавиолетт.

При этом тренер не подтвердил, что коронавирус выявлен у Самсонова или кого-то из трех других российских игроков, а о протоколе добавил: «Мы знаем правила. Мы не говорим, что не были проинформированы или что-то не знали. Это был первый выезд, игроки долгое время оставались в отеле, захотели пообщаться, я это понимаю. Но главное — оставаться в безопасности. Если честно, даже я допустил ошибку, снял маску при праздновании победы после матча. Так что и мне нужно лучше соблюдать правила. Это поучительный случай для всех. Если ошибаешься, можешь поплатиться. Это сложно, но мы понимаем правила. Мы ошиблись, должны работать лучше».

Также о ситуации высказались лидеры вашингтонцев, форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.

«Да, мы следуем протоколу. Правила очень строгие. Мы стараемся все делать правильно. Думаю, у всех есть хорошее представление о том, каким будет этот сезон. Мы просто должны справиться с этим как команда», — сказал альтернативный капитан Бэкстрем. Оши добавил: «У каждого парня своя ситуация. Я лично все понял и принял это. Мы знаем, что ребята хотят быть в команде. Они расстроены из-за того, что оказались в такой ситуации и им приходится пропускать матчи. А всем остальным нужно думать, как прибавить».

Чем недовольна жена Овечкина

Анастасия Овечкина после предновогоднего отлета супруга в Вашингтон остается в Москве вместе с двумя маленькими сыновьями. Накануне девушка праздновала день рождения своего отца, Кирилла Шубского. В сториз Instagram, помимо видео с вечеринки, она разместила два резких заявления о ситуации.

Первое — об отстранении игроков с вопросами по протоколу НХЛ (и напомнила, что у мужа и Орлова есть антитела).

«Конечно, только русские игроки «Вашингтон Кэпиталз» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке или лаундже. А также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты и т. д. Вирус действует сугубо в номере отеля! Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, и еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать! Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител!» — написала Шубская в Instagram.

Вторая история, снова на русском и английском языках, появилась после сообщения о положительном ковид-тесте Самсонова с претензией к «Вашингтону».

«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел — игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах? (Умолчав изначально о положительном тесте!) Ну и вдобавок вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил». P. S. Я всегда буду за справедливость и честность, особенно, когда это касается моей семьи! Это мое личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку!» — написала Анастасия.

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Кузнецов.«НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать сигнал остальным». Американские СМИ — о скандале с Овечкиным

Что дальше

«Вашингтон» стал первым клубом, который понес наказание за нарушение протокола COVID-19, но НХЛ не планирует переносить его игры. Ранее лига отложила ряд матчей «Далласа» и «Каролины» из-за вспышек коронавируса в командах. В среду 21 хоккеист из 12 разных команд был добавлен в список тех, кто не может играть или тренироваться. Североамериканская пресса уверена: НХЛ решила прижать «Вашингтон», чтобы дать сигнал остальным.

Столичная команда потеряла вратаря, на которого сделала ставку, защитника первой пары и ведущих форвардов двух троек. В выходные «Кэпиталз» проведут первые матчи сезона на своем льду и дважды сыграют с «Баффало» (утром 23 января и вечером 24-го по московскому времени). Дальше — домашняя серия включает встречи с «Айлендерс» (27 и 29 января) и «Бостоном» (31 января и 2 февраля).

Овечкин в последний год своего контракта получил лишнюю паузу в гонке за рекордами в списке снайперов НХЛ. После старта этого необычного регулярного чемпионата российский капитан «Вашингтона» (1 гол при 4 передачах) с 707 шайбами в шаге от топ-7. Даже если отбросить виртуальную историю про потерю почти 150 матчей и 100 голов за 16 сезонов по независящим от форварда причинам, на данный момент обстоятельства сложились против него.

Попытка Овечкина приблизиться к топ-3 снайперов в истории НХЛ в этой регулярке сейчас больше похожа на момент из первого матча с «Питтсбургом» с попаданием одним броском в две штанги. Хотя все же больше хочется верить в слова из интервью Кузнецова: все ответственно отнесутся к правилам, а капитан забьет 43 гола и выйдет на четвертое место (у Бретта Халла — 741 шайба в регулярках) рейтинга.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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