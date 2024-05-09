«Каролина» и «Рейнджерс» проведут третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 9 на 10 мая. Игра на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния 2-го раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс».

Счет в серии: 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка. Ранее, 8 мая, «Рейнджерс» дома в овертайме обыграли «Каролину» со счетом 4:3 ОТ. В той встрече российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал три результативные передачи.

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