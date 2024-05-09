Райнхарт первым в истории «Флориды» оформил ассистентский покер в матче плей-офф НХЛ

Форвард «Флориды» Сэм Райнхарт сделал четыре результативные передачи во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостона» (6:1).

Таким образом, 28-летний канадец стал первым игроком «Пантерз», оформившим ассистентский покер в матче плей-офф. До него 7 игроков делали по три передачи за матч.

В текущем плей-офф на счету Райнхарта 7 (3+4) очков в 7 матчах.