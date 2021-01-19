Еще один топовый матч российского новичка — забил первый гол в НХЛ и закрыл главную звезду лиги
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Монреаль» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Романов — 1 (Кулак, Байрон), 9:54 — 0:1. Уэбер — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 39:49 — 0:2. Лехконен — 1 (мен., Питри), 52:15 — 0:3. Шор — 1 (мен.), 57:51 — 1:3.
Вратари: Коскинен (59:55) — Аллен.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 26 (12+7+7) — 34 (6+18+10).
Наши: — - Романов (17.43/3/+1).
19 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
За карьеру в КХЛ Александр Романов забил один гол в 84 матчах. Сыграв всего три игры в НХЛ, 21-летний защитник уже повторил свое достижение. Сегодня игрок «Монреаля» поразил ворота «Эдмонтона», открыв счет в первом периоде выездного матча.
Романов и в КХЛ подключался к атакам, но заметно, насколько активнее впереди он стал в «Монреале». Защитника чаще используют в большинстве, Романов не стесняется делать рискованные передачи. Ключевое — Александр не отбрасывается даже в сложных ситуациях, и когда его прессингуют соперники, он находит партнеров, а не обрезается.
В своем третьем матче российский защитник заработал и первое удаление. Во втором периоде он на пятаке толкнул в спину Алекса Чейссона, и тут к арбитрам вообще никаких вопросов.
Во втором периоде Романов мог забить еще, но вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил бросок защитника в большинстве. Кстати, при численном преимуществе Александр сыграл четыре минуты и семь секунд — практически столько же, сколько опытные Уэбер и Питри.
В итоге Романов не только открыл счет своим голам в НХЛ, но и грамотно сыграл в обороне. Атака «Эдмонтона» с главной звездой лиги Коннором Макдэвидом смогла отличиться только в самой концовке матча.
Романова уже вовсю прочат в номинанты «Колдера Трофи», а в соцсетях болельщики даже переделали постер фильма «Звезда родилась» в «Царь родился». Кажется, в Канаде вовсю лепят новую суперзвезду.
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