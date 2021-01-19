Еще один топовый матч российского новичка — забил первый гол в НХЛ и закрыл главную звезду лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Романов — 1 (Кулак, Байрон), 9:54 — 0:1. Уэбер — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 39:49 — 0:2. Лехконен — 1 (мен., Питри), 52:15 — 0:3. Шор — 1 (мен.), 57:51 — 1:3.

Вратари: Коскинен (59:55) — Аллен.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 26 (12+7+7) — 34 (6+18+10).

Наши: — - Романов (17.43/3/+1).

19 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

За карьеру в КХЛ Александр Романов забил один гол в 84 матчах. Сыграв всего три игры в НХЛ, 21-летний защитник уже повторил свое достижение. Сегодня игрок «Монреаля» поразил ворота «Эдмонтона», открыв счет в первом периоде выездного матча.

1ST NHL GOAL ALERT

? ALEXANDER ROMANOV

1-0 #GoHabsGo pic.twitter.com/asJXI8kIhj — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 19, 2021

Романов и в КХЛ подключался к атакам, но заметно, насколько активнее впереди он стал в «Монреале». Защитника чаще используют в большинстве, Романов не стесняется делать рискованные передачи. Ключевое — Александр не отбрасывается даже в сложных ситуациях, и когда его прессингуют соперники, он находит партнеров, а не обрезается.

В своем третьем матче российский защитник заработал и первое удаление. Во втором периоде он на пятаке толкнул в спину Алекса Чейссона, и тут к арбитрам вообще никаких вопросов.

Во втором периоде Романов мог забить еще, но вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил бросок защитника в большинстве. Кстати, при численном преимуществе Александр сыграл четыре минуты и семь секунд — практически столько же, сколько опытные Уэбер и Питри.

Коскинен отражает бросок Романова в большинстве. pic.twitter.com/FUDhiu1Noc — Artur Khairullin (@Artur_Khairul) January 19, 2021

В итоге Романов не только открыл счет своим голам в НХЛ, но и грамотно сыграл в обороне. Атака «Эдмонтона» с главной звездой лиги Коннором Макдэвидом смогла отличиться только в самой концовке матча.

Романова уже вовсю прочат в номинанты «Колдера Трофи», а в соцсетях болельщики даже переделали постер фильма «Звезда родилась» в «Царь родился». Кажется, в Канаде вовсю лепят новую суперзвезду.