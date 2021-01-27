Иван Проворов стал второй звездой матча с «Нью-Джерси».

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«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: ван Римсдайк — 4 (бол., Проворов, Ворачек), 15:03 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (бол., Проворов, Жиру), 20:59 — 0:2. Маклеод — 1 (Вуд, Бастиан), 31:59 — 1:2. Зэйджак — 2 (Юнссон, Куокканен), 36:43 — 2:2. Патрик — 2 (Жиру, Конекны), 47:03 — 2:3. Фэраби — 2 (Лотон), 52:36 — 2:4. Проворов — 2 (п.в.), 58:24 — 2:5. Заха — 2 (Меркли, Куликов), 58:52 — 3:5.

Вратари: Уэджвуд (57:13 — 58:24, 59:15) — Эллиотт.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 26 (9+9+8) — 31 (9+13+9).

Наши: Гусев (19.02/0/-2), Куликов (20.01/2/+1) — Проворов (27.43/2/+2).

27 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Пока российские нападающие не блещут результативностью, хорошую статистику показывают защитники. Никита Зайцев — лучший бомбардир «Оттавы» с 5 (0+5) очками в 6 матчах, а сегодня классный матч выдал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, набравший 3 (1+2) очка.

В первом периоде Проворов на синей линии получил шайбу от Якуба Ворачека, бросил по воротам, где лучший бомбардир «Филадельфии» Ван Римсдайк мастерски подставил клюшку и переправил шайбу в незащищенный угол ворот Скотта Уэджвуда.

На двадцатой секунде второго отрезка матча «Дьяволы» заработали ненужное удаление, позволив Проворову с Ван Римсдайком в точности повторить первый гол, только еще одним ассистентом наряду с Иваном стал не Ворачек, а Клод Жиру.

Во втором периоде «Нью-Джерси» усилиями Маклеода и Зэйджака сравняли счет и на заключительный перерыв команды ушли при счете 2:2. Третий период проходил при полном доминировании гостей: Нолан Патрик и Джоэл Фараби сделали счет 4:2 в пользу «Филадельфии», и за две минуты до конца основного времени тренер «Нью-Джерси» принял решение заменить вратаря на шестого полевого, чем успешно воспользовался Иван Проворов, отправив шайбу в пустые ворота.

Одержав первую победу в трех последних матчах, «Филадельфия» набрала 9 очков и поднялась на третье место Восточного Дивизиона, где на первом месте располагается «Вашингтон».

Проворов — ключевой игрок «Филадельфии», проводит больше всех времени на льду, постоянно играет в неравных составах. В среднем он играет по 25 минут и 37 секунд за матч — это седьмой результат во всей НХЛ. И это неудивительно: российский защитник не только грамотно играет у своих ворот, но и результативно действует в атаке.