Хайман обогнал Ничушкина в гонке снайперов Кубка Стэнли-2024

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман оформил дубль в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Ванкувера».

Теперь на счету 31-летнего канадца девять заброшенных шайб. Он обогнал форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина (8 шайб) и вышел на первое место в гонке снайперов Кубка Стэнли-2024.

Третье место с пятью голами делят шесть игроков: Леон Драйзайтль, Винсент Трочек, Картер Верхэге, Арттури Лехконен, Уайтт Джонтсон и Стивен Стэмкос.