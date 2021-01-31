«Питтсбург» хочет оставить Малкина до конца карьеры. Все решит новый генеральный менеджер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Спартак» снова проиграл, на этот раз СКА, и настроение ровно противоположное тому, что было после игры с «Металлургом». Тогда казалось, что красно-белые могли достойно выглядеть против сильного клуба, их хоккей был интересным, немного не повезло, даже на один балл можно было рассчитывать. В субботу мы увидели абсолютно опустошенную команду, где каждый ни секунды не верил в победу. Все жду, когда Олег Знарок начнет уже комментировать матчи, но он приходит и ждет вопросов, а уже и вопросов-то не осталось. Почему его должны подталкивать к каким-то выводам? Сам он ничего не хочет сказать?

Питерская команда дает играть против себя, позволяет что-то придумывать, но хозяева не воспользовались возможностью. Они смиренно принимали пощечины, если бы гости были настойчивы, то могли бы и десять шайб наколотить.

Но есть и хорошие новости. Вернулся в строй Йори Лехтеря. Понятно, что после такой паузы он ничего не показал, но тренер говорит, что финн сам просился на лед, осознавая, как много от него зависит. Может быть, успеет набрать форму, хотя бы наведет порядок в большинстве. Уж не на реализацию надеются, а на то, чтобы спартаковцы не пропускали, имея на одного хоккеиста больше.

Ничего не произошло и в борьбе за место в плей-офф. Уже вечером в воскресенье «Витязь» играет в Минске, даже если команда Михаила Кравеца победит, то все равно есть время многое изменить. Но готовы ли спартаковцы к тому, чтобы показать себя? После игры в субботу уверенности в этом нет.

Черная полоса

Никита Гусев из «Нью-Джерси» провел восьмой матч в этом сезоне, не набрал очков, и сейчас у него лишь одна передача. Накануне его команда играла с «Баффало» в удобное время, была хорошая возможность посмотреть на нападающего, понять, какие козыри у игрока, а что не получается. Говорили, что мешают ему тренер Линди Рафф, но я что-то сомневаюсь, что специалист будет что-то запрещать дорогому нападающему при таком кадровом дефиците в атаке.

Впечатления от действий Гусева не самые лучшие. У него было два отличных момента, но он их не реализовал. Слабо постарался на послематчевом буллите, но самый яркий эпизод случился в середине первого периода. Российского хоккеиста выпустили на двойное большинство, он провел на площадке практически все две минуты, но не сделал ровным счетом ничего, да еще и потерю организовал. Это не тот Гусев, что был в КХЛ. У того была уверенность, что он непременно забьет. Некая надменность по отношению к сопернику, который мог делать что угодно, но не спастись от пропущенной шайбы.

Все это в прошлом. Гусев, кажется, вообще не готов к сезону. Он проигрывал во всех единоборствах, причем сопернику не требовалось много усилий, чтобы лишить его шайбы. Иногда Гусев ездил как в том знаменитом видео с последней сменой Дюбуа за «Коламбуса». То есть выходил и уходил, изображая работу. Если даже у «Дэвилз» и есть планы поменять игрока, то Никита, видимо, срывает сделку. Сейчас за него можно получить пару ребят с двусторонними контрактами, которые хотя бы нейтральные шайбы проигрывать не будут.

Планы

Из Северной Америки сообщают, что руководство «Питтсбурга» хочет предложить Евгению Малкину новый контракт «до конца карьеры». Владельцы клуба (генерального менеджера там пока нет), считают, что российской форвард и его Сидни Кросби способны и дальше приносить команде победы, у них еще все впереди. Правда, финансовые параметры неизвестны, а это будет иметь значение при переговорах. Контракт Евгения с «пингвинами» завершается после сезона-2021/22, по нынешнему соглашению он получает 9,5 миллионов долларов, но вряд ли можно будет рассчитывать на большие или даже на такие же деньги. В июле 2022 года, когда нападающий уже будет свободным агентом, Малкину исполнится 36 лет, а это все-таки довольно приличный возраст.

Евгений из тех хоккеистов, которые медленно стареют в силу природных данных. Уверен, что у него впереди еще четыре-пять хороших сезонов. Но именно хороших, а не великих. Даже сейчас видно, что Малкин уже не способен определять судьбу матча, было это заметно и в прошлом сезоне, и в плей-офф. И вдохновение на хоккеиста находит гораздо реже. Неужели в «Питтсбурге» этого не видят? Впрочем, у них могут быть другие аргументы. Ну и не забывайте, что решение будет принимать именно новый генеральный менеджер. Ему же отвечать за результат, а вряд ли кто-то, кроме владельцев, видит необходимость в новом длинном контракте с Евгением.