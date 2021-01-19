Интервью со следующим российским ТОП-игроком, идущим на замену Александру Великому.

Российский форвард Андрей Свечников за два сезона стал лидером «Каролины». В рейтинге лучших игроков НХЛ, опубликованном «СЭ» перед стартом сезона, 20-летний форвард занял 23-е место и стал самым молодым в топ-50. А в трех матчах нового сезона Свечников набрал 5 (3+2) очков и достиг отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ.

Брат все равно заиграет в НХЛ

— Честно говоря, в матчах против «Детройта» «Каролина» выглядела не очень. Что пока не получается?

— Я думаю, что в первом матче с «Детройтом» (3:0) мы сыграли хорошо, были одной командой. Во втором (2:4) провалили первые два периода — не играли в свой хоккей и позволили сопернику слишком много. В третьем более-менее пошло, но этого не хватило для победы.

В этом сезоне особенная ситуация — не было ни одного предсезонного матча, хотя раньше играли по 6-7 перед началом регулярного сезона. Хотя понятно, что все в одинаковых условиях.

— Почему тебя убрали из первой тройки с Ахо и Терявяйненом?

— Тренеры решают, как лучше для команды. Дело не в том, в какой тройке я играю, а как победить соперника. Я не разговаривал с тренерами по этому поводу — в принципе, мне без разницы, с кем играть. У нас была хорошая тройка с этими ребятами, но, видимо, они решили сделать тройки более сбалансированными.

— Вся регулярка и первые два раунда в плей-офф пройдут в рамках дивизиона. В этом плане проще, чем раньше?

— Я думаю, что даже сложнее. Против каждой команды проводишь по 8 матчей — все изучают тебя, игру в большинстве, меньшинстве. Это как в плей-офф, когда к концу серии команды уже хорошо знают друг друга. Но нужно быть готовыми к тому, что соперник изучил тебя и приготовить что-то новое.

— Как вообще себя чувствуешь в начале сезона?

— Сейчас всем тяжело, мы — не исключение. Календарь плотный, игры через день. Бэк-ту-бэк у нас будет 9 раз. Тут все от головы идет, надо настроиться и не думать о сложностях.

— Нервировало то, что долго не была известна дата старта сезона?

— Сложно, когда сидишь и не знаешь, когда начнется сезон. Но мы были на связи с профсоюзом, нам говорили, что сезон стартует в январе-феврале. Так и получилось в итоге.

— То есть ты готовишься уже под эти даты?

— Да, мы планировали подготовку так, чтобы быть в хорошей форме к январю.

— Почему не приехал в Россию после окончания плей-офф, как многие другие российские энхаэловцы?

— Из-за ситуации с коронавирусом это было опасно. Да и к тому же, мы с братом (Евгений Свечников — нападающий «Детройта». — Прим. «СЭ») тренировались вместе в Америке. Если бы мы поехали в Россию, не уверен, что мы бы быстро нашли, где потренироваться.

— У кого занимался?

— Месяца два тренировались под руководством тренера «Детройта» по физподготовке Майка Барбера. Потом я поехал в «Каролину», где занимался уже у наших тренеров.

— Как дела у брата в «Детройте»? Его выставили на драфт отказов, но он остается в команде.

— Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени.

Если будет возможность, повторю лакросс-гол

— Как пережил «пузырь» в плей-офф?

— Все было строго, тесты на коронавирус делали каждый день, было специальное место на улице, куда можно было выйти подышать воздухом и поговорить по телефону. Но и мы все-таки были там три недели, а не два месяца. Так что не сильно напрягало все.

— Чем занимал себя во время карантина после приостановки прошлого сезона?

— В Роли приехал брат, играли в карты, монополию. Ездили на рыбалку.

— Видел твои фотографии с тунцом в Instagram. Долго вытягивал?

— Удочки были хорошие, так что минут пять-семь. Это вообще недолго, я видел в интернете, что люди по часу тянут тунцов, которые весят 200-300 килограмм.

— Твой-то на сколько потянул?

— Килограмм 40.

— Что сделали с ним потом?

— Нам прямо на яхте его разрезали, и мы забрали домой. Приготовили — было очень вкусно.

— Новый год пришлось одному праздновать?

— Да, как и последние лет пять. Родители были в России, я с ними был на связи по телефону.

— По снегу соскучился уже?

— На Новый год, конечно, хочется, чтобы был снег. Но я люблю, когда потеплее. Да и привык уже к местному климату. Сколько в Казани сейчас?

— «Минус 30».

— Ого! Ну ничего, это же ненадолго. Здесь тоже бывает холодно, но не так, конечно, чтобы в пуховике ходить. Накинул толстовку и пошел.

— Как на тебя влияет политическая ситуация в США? Обсуждаете в команде захват Капитолия?

— Да на меня это никак не влияет. В команде обсуждения были во время выборов — Трамп или Байден. Но мне это не особенно интересно. Это же не моя страна.

— Американское гражданство не планируешь получать?

— Нет таких планов.

— Ставишь ли перед собой какие-то индивидуальные цели на сезон? Забить не меньше 15 голов, например.

— Моя главная цель — играть хорошо и помогать команде выигрывать. Тогда и очки придут. А если начнешь думать о голах и передачах, ничего хорошего не будет.

— Лакросс-то исполнишь в этом году?

— У меня нет такой задачи, но, конечно же, всегда приятно забивать таким способом. Все будет зависеть от ситуации: если у меня будет хорошая возможность, тогда буду пробовать.