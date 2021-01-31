Александр Великий догнал Майка Гартнера. По победным голам он — уже четвертый.

Александр Овечкин вернулся после четырехматчевой паузы, связанной с нарушением антиковидного протокола, и принес «Вашингтону» победу над «Бостоном» (4:3 ОТ). 35-летний российский форвард забросил 708-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сравнялся в снайперском списке с Майком Гартнером, который, кстати, является третьим голеадором столичной команды. Следующая цель Овечкина — занимающий шестое место Фил Эспозито, на счету которого 717 голов в 1282 матчах.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок Страна Матчи Голы В среднем Уэйн Гретцки Канада 1487 894 0,60 Горди Хоу Канада 1767 801 0,45 Яромир Ягр Чехия 1733 766 0,44 Бретт Халл США 1269 741 0,58 Марсель Дионн Канада 1348 731 0,54 Фил Эспозито Канада 1282 717 0,56 Александр Овечкин Россия 1157 708 0,61 Майк Гартнер Канада 1432 708 0,49 Марк Мессье Канада 1756 694 0,40 Стив Айзерман Канада 1514 692 0,46

Овечкин обновил собственный рекорд лиги по голам в овертаймах, в 24-й раз в карьере досрочно завершив дополнительную пятиминутку. От Яромира Ягра россиянин оторвался уже на пять решающих голов, от Сидни Кросби, который сегодня ночью поднялся в тройку, подвинув Илью Ковальчука, — на шесть. Кстати, по 15 шайб в овертаймах помимо европейских легенд Федорова, Хоссы и Сундина забросили действующие игроки — Брэд Маршан, Джон Таварес, Джонатан Тэйвз и Брент Бернс.

Лидеры НХЛ по голам в овертайме

Игрок Матчи Голы Голы в овертайме Александр Овечкин 1157 708 24 Яромир Ягр 1733 766 19 Сидни Кросби 993 466 18 Илья Ковальчук 926 443 17 Патрик Элиаш 1240 408 16 Даниэль Седин 1306 393 16 Брэд Маршан 759 295 15 Джон Таварес 824 349 15 Джонатан Тэйвз 943 345 15 Брент Бернс 1121 212 15 Сергей Федоров 1248 483 15 Мариан Хосса 1309 525 15 Матс Сундин 1346 564 15

В ворота «Бостона» Александр Великий забил 111-й победный гол в карьере и вышел на четвертое место в истории по этому показателю. Капитана «Вашингтона» обогнал Бретта Халла и Теему Селянне и сделал очередной шажок в сторону того же Фила Эспозито, который решал исход встречи 118 раз. Больше победных шайб записывали на свой счет только великие хоккейные долгожители — Яромир Ягр и Горди Хоу. Любопытно, кстати, что Уэйн Гретцки в рейтинге хоккейных победоносцев скромно делит 20-ю строчку с Марком Рекки. На счету каждого по 91 решающему голу.

Лидеры НХЛ по победным голам