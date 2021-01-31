Овечкин поднялся на 7-е место по голам в истории НХЛ. Следующая цель — Эспозито
Александр Овечкин вернулся после четырехматчевой паузы, связанной с нарушением антиковидного протокола, и принес «Вашингтону» победу над «Бостоном» (4:3 ОТ). 35-летний российский форвард забросил 708-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сравнялся в снайперском списке с Майком Гартнером, который, кстати, является третьим голеадором столичной команды. Следующая цель Овечкина — занимающий шестое место Фил Эспозито, на счету которого 717 голов в 1282 матчах.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
В среднем
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
0,60
|
Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
0,45
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
0,44
|
Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
0,58
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
0,54
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
0,56
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1157
|
708
|
0,61
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
0,49
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
0,40
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
0,46
Овечкин обновил собственный рекорд лиги по голам в овертаймах, в 24-й раз в карьере досрочно завершив дополнительную пятиминутку. От Яромира Ягра россиянин оторвался уже на пять решающих голов, от Сидни Кросби, который сегодня ночью поднялся в тройку, подвинув Илью Ковальчука, — на шесть. Кстати, по 15 шайб в овертаймах помимо европейских легенд Федорова, Хоссы и Сундина забросили действующие игроки — Брэд Маршан, Джон Таварес, Джонатан Тэйвз и Брент Бернс.
Лидеры НХЛ по голам в овертайме
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в овертайме
|
Александр Овечкин
|
1157
|
708
|
24
|
Яромир Ягр
|
1733
|
766
|
19
|
Сидни Кросби
|
993
|
466
|
18
|
Илья Ковальчук
|
926
|
443
|
17
|
Патрик Элиаш
|
1240
|
408
|
16
|
Даниэль Седин
|
1306
|
393
|
16
|
Брэд Маршан
|
759
|
295
|
15
|
Джон Таварес
|
824
|
349
|
15
|
Джонатан Тэйвз
|
943
|
345
|
15
|
Брент Бернс
|
1121
|
212
|
15
|
Сергей Федоров
|
1248
|
483
|
15
|
Мариан Хосса
|
1309
|
525
|
15
|
Матс Сундин
|
1346
|
564
|
15
В ворота «Бостона» Александр Великий забил 111-й победный гол в карьере и вышел на четвертое место в истории по этому показателю. Капитана «Вашингтона» обогнал Бретта Халла и Теему Селянне и сделал очередной шажок в сторону того же Фила Эспозито, который решал исход встречи 118 раз. Больше победных шайб записывали на свой счет только великие хоккейные долгожители — Яромир Ягр и Горди Хоу. Любопытно, кстати, что Уэйн Гретцки в рейтинге хоккейных победоносцев скромно делит 20-ю строчку с Марком Рекки. На счету каждого по 91 решающему голу.
Лидеры НХЛ по победным голам
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Победные голы
|
Яромир Ягр
|
1733
|
766
|
135
|
Горди Хоу
|
1767
|
801
|
121
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
118
|
Александр Овечкин
|
1157
|
708
|
111
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
110
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
110
|
Брэндан Шэнахэн
|
1524
|
656
|
109
|
Патрик Марло
|
1731
|
562
|
109
|
Джером Игинла
|
1554
|
625
|
101
|
Бобби Халл
|
1063
|
610
|
98
|
Ги Ляфлер
|
1126
|
560
|
98
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