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Овечкин поднялся на 7-е место по голам в истории НХЛ. Следующая цель — Эспозито

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 09:15
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Александр Великий догнал Майка Гартнера. По победным голам он — уже четвертый.
31&nbsp;января. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo; (4:3 ОТ). Овечкин отмечает победную шайбу.Невероятное возвращение Овечкина: забил в овертайме и улучшил рекорд!

Александр Овечкин вернулся после четырехматчевой паузы, связанной с нарушением антиковидного протокола, и принес «Вашингтону» победу над «Бостоном» (4:3 ОТ). 35-летний российский форвард забросил 708-ю шайбу в регулярных чемпионатах и сравнялся в снайперском списке с Майком Гартнером, который, кстати, является третьим голеадором столичной команды. Следующая цель Овечкина — занимающий шестое место Фил Эспозито, на счету которого 717 голов в 1282 матчах.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Голы

В среднем

Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

0,60

Горди Хоу

Канада

1767

801

0,45

Яромир Ягр

Чехия

1733

766

0,44

Бретт Халл

США

1269

741

0,58

Марсель Дионн

Канада

1348

731

0,54

Фил Эспозито

Канада

1282

717

0,56

Александр Овечкин

Россия

1157

708

0,61

Майк Гартнер

Канада

1432

708

0,49

Марк Мессье

Канада

1756

694

0,40

Стив Айзерман

Канада

1514

692

0,46

Овечкин обновил собственный рекорд лиги по голам в овертаймах, в 24-й раз в карьере досрочно завершив дополнительную пятиминутку. От Яромира Ягра россиянин оторвался уже на пять решающих голов, от Сидни Кросби, который сегодня ночью поднялся в тройку, подвинув Илью Ковальчука, — на шесть. Кстати, по 15 шайб в овертаймах помимо европейских легенд Федорова, Хоссы и Сундина забросили действующие игроки — Брэд Маршан, Джон Таварес, Джонатан Тэйвз и Брент Бернс.

Лидеры НХЛ по голам в овертайме

Игрок

Матчи

Голы

Голы в овертайме

Александр Овечкин

1157

708

24

Яромир Ягр

1733

766

19

Сидни Кросби

993

466

18

Илья Ковальчук

926

443

17

Патрик Элиаш

1240

408

16

Даниэль Седин

1306

393

16

Брэд Маршан

759

295

15

Джон Таварес

824

349

15

Джонатан Тэйвз

943

345

15

Брент Бернс

1121

212

15

Сергей Федоров

1248

483

15

Мариан Хосса

1309

525

15

Матс Сундин

1346

564

15

В ворота «Бостона» Александр Великий забил 111-й победный гол в карьере и вышел на четвертое место в истории по этому показателю. Капитана «Вашингтона» обогнал Бретта Халла и Теему Селянне и сделал очередной шажок в сторону того же Фила Эспозито, который решал исход встречи 118 раз. Больше победных шайб записывали на свой счет только великие хоккейные долгожители — Яромир Ягр и Горди Хоу. Любопытно, кстати, что Уэйн Гретцки в рейтинге хоккейных победоносцев скромно делит 20-ю строчку с Марком Рекки. На счету каждого по 91 решающему голу.

Лидеры НХЛ по победным голам

Игрок

Матчи

Голы

Победные голы

Яромир Ягр

1733

766

135

Горди Хоу

1767

801

121

Фил Эспозито

1282

717

118

Александр Овечкин

1157

708

111

Бретт Халл

1269

741

110

Теему Селянне

1451

684

110

Брэндан Шэнахэн

1524

656

109

Патрик Марло

1731

562

109

Джером Игинла

1554

625

101

Бобби Халл

1063

610

98

Ги Ляфлер

1126

560

98

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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