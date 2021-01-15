Капризов разрывает в НХЛ с первого матча! Он уже лучший в своем клубе

Теперь Кириллу придется тащить «Миннесоту» на себе.

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«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Бродин — 1 (Капризов, Патерин), 16:06 — 0:1. Картер — 1 (Копитар), 19:57 — 1:1. Атанасиу — 1 (Картер, Рой), 27:12 — 2:1. Браун — 1 (бол., Иафалло, Копитар), 37:05 — 3:1. Раск — 1 (Капризов, Дамба), 43:15 — 3:2. Фолиньо — 1 (Сутер), 49:42 — 3:3. Капризов — 1, 63:47 — 3:4.

Вратари: Куик — Тэлбот.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (7+14+12+1) — 27 (6+12+7+2).

Наши: — - Капризов (21.52/2/+3).

15 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Смотреть матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес» в 6 утра — такое себе удовольствие. Особенно сонным был первый период: команды редко угрожали воротам друг друга и предпочитали вбрасывать шайбу в зону, а не входить с ней туда.

Но все менялось, когда на льду появлялся нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Его появления в НХЛ ждали как минимум года три — после фееричного выступления на Олимпиаде-2018. А задрафтовали форварда еще в 2015-м.

Оставить ЦСКА раньше срока окончания контракта Капризов не мог. И было заметно, что в последний сезон форварду немного скучно. Кубок Гагарина команда уже выиграла, сильных соперников в лиге не прибавляется, ЦСКА по-прежнему всех выносит. Но до еще одного кубка дело не дошло — пандемия коронавируса остановила сезон. И Капризов, уже договорившийся о контракте с «Миннесотой», остался без хоккея почти на год.

По сегодняшней игре осталось ощущение, что это все остальные не видели хоккейную коробку так долго. Капризов просто уничтожал соперников и уже в первом периоде отдал голевой пас на Йонаса Бродина. Да, у него здесь сошла шайба с крюка, но именно обострение игры со стороны российского нападающего привело к моменту.

Kirill Kaprizov gets the first point of his career on this Jonas Brodin score. First of many. pic.twitter.com/R0QoEqfVPH — Ryan Quigley (@TheRyanQuigley) January 15, 2021

Второй период — и Капризов осваивается еще лучше. У борта он отобрал шайбу у соперника, подняв клюшку, и сделал передачу на Фиалу, но швейцарец не реализовал момент.

Kirill Kaprizov on the forecheck. Lifts the stick of a Kings defender and sends a quick feed to Kevin Fiala for a high-danger chance. Pretty good! pic.twitter.com/YHvEEVQkR9 — Ryan Quigley (@TheRyanQuigley) January 15, 2021

Чуть позднее он в большинстве нашел передачей Зака Паризе — несколько игроков перед воротам Куика не стали помехой. Партнер не использовал шанс.

Nice behind-the-net centering pass from Kaprizov. No goal, but never a bad idea to get the puck into those busy areas. pic.twitter.com/TX9lVFz13P — Ryan Quigley (@TheRyanQuigley) January 15, 2021

«Миннесота» была лучше, но «Лос-Анджелес» после двух периодов вел в счете 3:1. Парадокс! Лучший матч за последние несколько лет провел ветеран Джефф Картер, а защитники «Уайлд» предпочитали помогать сопернику забивать — третья шайба в ворота гостей влетела от защитника Соуси.

В третьем периоде гости начали забирать свое. Кто же мог их подтащить? Только Капризов! 97-й номер «Миннесоты» ушел от защитника и сделал передачу на свободного Виктора Раска, который точно бросил.

More magic from Kirill Kaprizov. Phenomenal job handling himself under pressure and dishing the puck to Victor Rask for the goal. pic.twitter.com/HJiRHJ2GjH — Ryan Quigley (@TheRyanQuigley) January 15, 2021

От поражения гости ушли благодаря голу Маркуса Фолиньо, но в овертайме снова настало время Капризова. Он перехватил шайбу после передачи Дастина Брауна, вышел один на один с Куиком и переиграл вратаря.

Decent way to score your first NHL goal. Kirill Kaprizov howww are yaaaa pic.twitter.com/czcNNFtjNw — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 15, 2021

Гол и две передачи — такого мощного дебюта у российских игроков в НХЛ не было давно. Вчера мы восторгались игрой новичка «Монреаля» Александра Романова, но Капризов сегодня заставил забыть об этом. Он приехал в Северную Америку в статусе готовой звезды и теперь должен тащить «Миннесоту».

Классных партнеров у него не так много. Можно выделить разве что Кевина Фиалу, но он слишком увлекается индивидуальными действиями и играет с Капризовым только в большинстве. Центр тройки, в которой играет Кирилл, — Зак Паризе, но его лучшие годы позади. Ник Бьюгстэд — мощный, но не самый техничный и креативный нападающий.

Не все в порядке у «Миннесоты» и с обороной. Сутер заметно сбавил в скорости, частенко ошибается Дамба. Ну и Кэм Тэлбот в роли основного вратаря — это очень рискованно. Правда, если Капризов продолжит играть так, как сегодня, про все это можно будет забыть.