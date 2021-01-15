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Капризов разрывает в НХЛ с первого матча! Он уже лучший в своем клубе

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 09:45
15 января. Лос-Анджелес. «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ. Капризов забивает гол. Фото USA Today Sports
15 января. Лос-Анджелес. «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ. Капризов забивает гол. Фото USA Today Sports
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Теперь Кириллу придется тащить «Миннесоту» на себе.

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«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Бродин — 1 (Капризов, Патерин), 16:06 — 0:1. Картер — 1 (Копитар), 19:57 — 1:1. Атанасиу — 1 (Картер, Рой), 27:12 — 2:1. Браун — 1 (бол., Иафалло, Копитар), 37:05 — 3:1. Раск — 1 (Капризов, Дамба), 43:15 — 3:2. Фолиньо — 1 (Сутер), 49:42 — 3:3. Капризов — 1, 63:47 — 3:4.
Вратари: Куик — Тэлбот.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (7+14+12+1) — 27 (6+12+7+2).
Наши: — - Капризов (21.52/2/+3).
15 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Смотреть матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес» в 6 утра — такое себе удовольствие. Особенно сонным был первый период: команды редко угрожали воротам друг друга и предпочитали вбрасывать шайбу в зону, а не входить с ней туда.

Но все менялось, когда на льду появлялся нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Его появления в НХЛ ждали как минимум года три — после фееричного выступления на Олимпиаде-2018. А задрафтовали форварда еще в 2015-м.

Оставить ЦСКА раньше срока окончания контракта Капризов не мог. И было заметно, что в последний сезон форварду немного скучно. Кубок Гагарина команда уже выиграла, сильных соперников в лиге не прибавляется, ЦСКА по-прежнему всех выносит. Но до еще одного кубка дело не дошло — пандемия коронавируса остановила сезон. И Капризов, уже договорившийся о контракте с «Миннесотой», остался без хоккея почти на год.

По сегодняшней игре осталось ощущение, что это все остальные не видели хоккейную коробку так долго. Капризов просто уничтожал соперников и уже в первом периоде отдал голевой пас на Йонаса Бродина. Да, у него здесь сошла шайба с крюка, но именно обострение игры со стороны российского нападающего привело к моменту.

Второй период — и Капризов осваивается еще лучше. У борта он отобрал шайбу у соперника, подняв клюшку, и сделал передачу на Фиалу, но швейцарец не реализовал момент.

Чуть позднее он в большинстве нашел передачей Зака Паризе — несколько игроков перед воротам Куика не стали помехой. Партнер не использовал шанс.

«Миннесота» была лучше, но «Лос-Анджелес» после двух периодов вел в счете 3:1. Парадокс! Лучший матч за последние несколько лет провел ветеран Джефф Картер, а защитники «Уайлд» предпочитали помогать сопернику забивать — третья шайба в ворота гостей влетела от защитника Соуси.

В третьем периоде гости начали забирать свое. Кто же мог их подтащить? Только Капризов! 97-й номер «Миннесоты» ушел от защитника и сделал передачу на свободного Виктора Раска, который точно бросил.

От поражения гости ушли благодаря голу Маркуса Фолиньо, но в овертайме снова настало время Капризова. Он перехватил шайбу после передачи Дастина Брауна, вышел один на один с Куиком и переиграл вратаря.

Гол и две передачи — такого мощного дебюта у российских игроков в НХЛ не было давно. Вчера мы восторгались игрой новичка «Монреаля» Александра Романова, но Капризов сегодня заставил забыть об этом. Он приехал в Северную Америку в статусе готовой звезды и теперь должен тащить «Миннесоту».

Классных партнеров у него не так много. Можно выделить разве что Кевина Фиалу, но он слишком увлекается индивидуальными действиями и играет с Капризовым только в большинстве. Центр тройки, в которой играет Кирилл, — Зак Паризе, но его лучшие годы позади. Ник Бьюгстэд — мощный, но не самый техничный и креативный нападающий.

Не все в порядке у «Миннесоты» и с обороной. Сутер заметно сбавил в скорости, частенко ошибается Дамба. Ну и Кэм Тэлбот в роли основного вратаря — это очень рискованно. Правда, если Капризов продолжит играть так, как сегодня, про все это можно будет забыть.

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