Макдэвид и его партнер-немец готовы разорвать всю лигу. В одном матче они набрали 11 очков

Ведущая связка «Ойлерз» Макдэвид — Драйзайтль зажгла в матче с «Оттавой» (8:5). Скорее всего, они заберут главные индивидуальные награды за голы и очки. Секрет их успеха — в слабом канадском дивизионе НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 8:5 (5:3, 3:0, 0:2)

Голы: Кахун — 2 (Драйзайтль), 0:08 — 1:0. Нил — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:15 — 2:0. Уайт — 1 (Дадонов, Пол), 5:38 — 2:1. Бэрри — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:20 — 3:1. Нил — 2 (Террис), 9:42 — 4:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 13:42 — 5:1. Ткачак — 3 (К. Браун, Зуб), 16:06 — 5:2. Батерсон — 1 (бол., Райлли, Ткачак), 17:38 — 5:3. Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 20:42 — 6:3. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 31:31 — 7:3. Ямамото — 4 (Драйзайтль, Бэрри), 39:43 — 8:3. Штюцле — 2 (бол., Уайт, Норрис), 48:08 — 8:4. Уотсон — 3 (Гудбрэнсон, Тирни), 48:55 — 8:5.

Вратари: Скиннер — Мюррей (Хегберг, 7:20).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (12+14+5) — 38 (14+12+12).

Наши: — - Дадонов (17.40/0/0), Зайцев (20.10/2/-2), Зуб (13.32/1/0).

1 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Если вы до сих пор недоумеваете, почему некоторые команды провели за неполный месяц чемпионата по два-три очных матча, напомню. Из-за ковидных требований и ограничений на пересечение канадско-американской границы НХЛ изменила состав дивизионов, распределив клубы по географическому принципу. Тем самым удалось оптимизировать логистику, но расклад сил откровенно пострадал.

«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вашингтон» образовали Восточный дивизион, который уже прозвали дивизионом смерти. Учитывая, что путевок в плей-офф всего четыре, борьба будет дикой. Необходимостью из-за карантинных ограничений для НХЛ стал канадский дивизион, куда вошли «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». При этом только «Флэймс», «Канадиенс» и «Кэнакс» прошлым августом добрались до первого раунда плей-офф, а остальные клубы оступились в квалификации либо вообще не вошли в топ-24 команд, возобновивших сезон.

Кому новшество лиги точно пришлось по душе, так это лидерам «Эдмонтона» — Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Оба готовы пополнить коллекцию индивидуальных наград, на которые являются постоянными претендентами в последние годы. А с такими соперниками их шансы по сравнению с конкурентами из других дивизионов серьезно возросли.

Leon Draisaitl: 6?? points

Connor McDavid (@cmcdavid97): 5?? points



These two are simply unstoppable. pic.twitter.com/HO0cn3yo6T — NHL (@NHL) February 1, 2021

Как минимум потому, что «Эдмонтон» восемь раз сыграет с «Оттавой» — самой пропускающей командой лиги прямо сейчас, которую не спасают даже Никита Зайцев и дебютировавший прошедшей ночью Артем Зуб. Явные проблемы с обороной и у «Ванкувера». «Кэнакс» в межсезонье потеряли основного вратаря Якоба Маркстрема и двух качественных защитников — Криса Танева и Троя Стечера. Пока призванный из «Вашингтона» голкипер Брэйден Холтби не впечатляет, а «Ванкувер» — в тройке самых пропускающих команд лиги.

Впрочем, и «Эдмонтон» не отличается монолитной обороной. Можно сказать, «Ойлерз» почти обрели нирвану — идут вторыми по забитым и пропущенным шайбам в НХЛ. Причем разница — отрицательная («-3»). Из-за дисбаланса между атакой и обороной команда Дэйва Типпетта идет вне зоны плей-офф, но матчи почти всегда получаются зрелищными и результативными.

Минувшей ночью покуражились «Эдмонтон» с «Оттавой», забросив на двоих 13 шайб. Главными героями суперматча стали лидеры «нефтяников» Макдэвид и Драйзайтль. На двоих они набрали 11 очков и поучаствовали в семи голах из восьми. Причем отличиться удалось только Коннору — нападающий реализовал четвертое (!) большинство, и, как выяснилось позже, эта шайба стала победной.

Но Драйзайтль все же затмил своего партнера. Леон сделал шесть результативных передач и остановился в шаге от вечного рекорда франшизы «Эдмонтона». Только Уэйн Гретцки, отпраздновавший накануне свое 60-летие, трижды за карьеру отдавал по семь (!) ассистов за матч. Представьте, насколько символично было бы превзойти рекорд легенды спустя шесть дней после его юбилея.

Leon Draisaitl is the fourth different player in @EdmontonOilers history — and first in nearly 34 years — to record 6+ assists in a game (regular season or playoffs). #NHLStats



Will he match @WayneGretzky's franchise record in the third period? pic.twitter.com/SH3Z4HCpVO — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2021

После феерии с «Сенаторз» Макдэвид и Драйзайтль оторвались в бомбардирской гонке. У Коннора — 22 (8+14) очка, а у Леона — 21 (6+15). Ближайшие преследователи — Митч Марнер из «Торонто» и Наттан Маккиннон из «Колорадо» — довольствуются 14 очками. При этом преимущество эдмонтоновской связки будет только расти. С той же «Оттавой» «Ойлерз» ждут еще шесть матчей. И не забывайте про «Ванкувер». Не хочу принизить заслуги лидеров «Эдмонтона», но очень сомневаюсь, что, допустим, в Восточном дивизионе они бы пачками набирали очки с завидной регулярностью. Чувствую, что «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Трофи» второй сезон подряд пропишутся в Эдмонтоне.