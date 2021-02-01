НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Макдэвид и его партнер-немец готовы разорвать всю лигу. В одном матче они набрали 11 очков

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 18:35
Коннор Макдэвид (№97) лидирует в гонке бомбардиров с 22 очками. Фото Perry Nelson, USA Today Sports
Коннор Макдэвид (№97) лидирует в гонке бомбардиров с 22 очками. Фото Perry Nelson, USA Today Sports
Теги:
Ведущая связка «Ойлерз» Макдэвид — Драйзайтль зажгла в матче с «Оттавой» (8:5). Скорее всего, они заберут главные индивидуальные награды за голы и очки. Секрет их успеха — в слабом канадском дивизионе НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Оттава» — 8:5 (5:3, 3:0, 0:2)
Голы: Кахун — 2 (Драйзайтль), 0:08 — 1:0. Нил — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:15 — 2:0. Уайт — 1 (Дадонов, Пол), 5:38 — 2:1. Бэрри — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:20 — 3:1. Нил — 2 (Террис), 9:42 — 4:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 13:42 — 5:1. Ткачак — 3 (К. Браун, Зуб), 16:06 — 5:2. Батерсон — 1 (бол., Райлли, Ткачак), 17:38 — 5:3. Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 20:42 — 6:3. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 31:31 — 7:3. Ямамото — 4 (Драйзайтль, Бэрри), 39:43 — 8:3. Штюцле — 2 (бол., Уайт, Норрис), 48:08 — 8:4. Уотсон — 3 (Гудбрэнсон, Тирни), 48:55 — 8:5.
Вратари: Скиннер — Мюррей (Хегберг, 7:20).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (12+14+5) — 38 (14+12+12).
Наши: — - Дадонов (17.40/0/0), Зайцев (20.10/2/-2), Зуб (13.32/1/0).
1 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Если вы до сих пор недоумеваете, почему некоторые команды провели за неполный месяц чемпионата по два-три очных матча, напомню. Из-за ковидных требований и ограничений на пересечение канадско-американской границы НХЛ изменила состав дивизионов, распределив клубы по географическому принципу. Тем самым удалось оптимизировать логистику, но расклад сил откровенно пострадал.

«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вашингтон» образовали Восточный дивизион, который уже прозвали дивизионом смерти. Учитывая, что путевок в плей-офф всего четыре, борьба будет дикой. Необходимостью из-за карантинных ограничений для НХЛ стал канадский дивизион, куда вошли «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». При этом только «Флэймс», «Канадиенс» и «Кэнакс» прошлым августом добрались до первого раунда плей-офф, а остальные клубы оступились в квалификации либо вообще не вошли в топ-24 команд, возобновивших сезон.

Кому новшество лиги точно пришлось по душе, так это лидерам «Эдмонтона» — Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Оба готовы пополнить коллекцию индивидуальных наград, на которые являются постоянными претендентами в последние годы. А с такими соперниками их шансы по сравнению с конкурентами из других дивизионов серьезно возросли.

Как минимум потому, что «Эдмонтон» восемь раз сыграет с «Оттавой» — самой пропускающей командой лиги прямо сейчас, которую не спасают даже Никита Зайцев и дебютировавший прошедшей ночью Артем Зуб. Явные проблемы с обороной и у «Ванкувера». «Кэнакс» в межсезонье потеряли основного вратаря Якоба Маркстрема и двух качественных защитников — Криса Танева и Троя Стечера. Пока призванный из «Вашингтона» голкипер Брэйден Холтби не впечатляет, а «Ванкувер» — в тройке самых пропускающих команд лиги.

Впрочем, и «Эдмонтон» не отличается монолитной обороной. Можно сказать, «Ойлерз» почти обрели нирвану — идут вторыми по забитым и пропущенным шайбам в НХЛ. Причем разница — отрицательная («-3»). Из-за дисбаланса между атакой и обороной команда Дэйва Типпетта идет вне зоны плей-офф, но матчи почти всегда получаются зрелищными и результативными.

Минувшей ночью покуражились «Эдмонтон» с «Оттавой», забросив на двоих 13 шайб. Главными героями суперматча стали лидеры «нефтяников» Макдэвид и Драйзайтль. На двоих они набрали 11 очков и поучаствовали в семи голах из восьми. Причем отличиться удалось только Коннору — нападающий реализовал четвертое (!) большинство, и, как выяснилось позже, эта шайба стала победной.

Но Драйзайтль все же затмил своего партнера. Леон сделал шесть результативных передач и остановился в шаге от вечного рекорда франшизы «Эдмонтона». Только Уэйн Гретцки, отпраздновавший накануне свое 60-летие, трижды за карьеру отдавал по семь (!) ассистов за матч. Представьте, насколько символично было бы превзойти рекорд легенды спустя шесть дней после его юбилея.

После феерии с «Сенаторз» Макдэвид и Драйзайтль оторвались в бомбардирской гонке. У Коннора — 22 (8+14) очка, а у Леона — 21 (6+15). Ближайшие преследователи — Митч Марнер из «Торонто» и Наттан Маккиннон из «Колорадо» — довольствуются 14 очками. При этом преимущество эдмонтоновской связки будет только расти. С той же «Оттавой» «Ойлерз» ждут еще шесть матчей. И не забывайте про «Ванкувер». Не хочу принизить заслуги лидеров «Эдмонтона», но очень сомневаюсь, что, допустим, в Восточном дивизионе они бы пачками набирали очки с завидной регулярностью. Чувствую, что «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Трофи» второй сезон подряд пропишутся в Эдмонтоне.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора
vs
13
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир