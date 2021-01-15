Круче Капризова в НХЛ начинал только один российский хоккеист

Кирилл повторил достижение 30-летней давности.

В первом же официальном матче за «Миннесоту» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка и принес команде победу над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ), отметившись голом в овертайме. Российский форвард стал всего третьим хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить в овертайме дебютной встречи. До него подобный старт выдавали только Тим Суини, принесший «Калгари» победу над «Ванкувером» в 1990 году и Ник Кнотт, огорчивший в 1941 году «Детройт». Правда, «Бруклину» Кнотта этой шайбы не хватило для победы, так как в те времена гол в овертайме не заканчивал игру, чем «красные крылья» и воспользовались.

Хоккеисты, забившие в овертайме дебютного матча в НХЛ. Фото «СЭ»

Старт Капризова оказался одним из лучших для российских игроков в НХЛ. До него тремя баллами в дебютной встрече отмечался только Сергей Макаров, поучаствовавший в победе «Калгари» над «Детройтом» со счетом 10:7. Рекорд — четыре очка в стартовой встрече — удерживает Станислав Чистов, который в ноябре 2002 года сам забил «Сент-Луису» и трижды помог отличиться партнерам по «Анахайму».

Россияне, набравшие больше одного очка в дебютном матче в НХЛ. Фото «СЭ»

В первом матче Капризов провел на льду почти 22 минуты, показав третий результат для российских дебютантов (с начала измерения игрового времени в сезоне-1997/98). Больше него в первой встрече играли лишь Никита Зайцев в 2016 году и Андрей Марков в 2000-м. Любопытно, что в пятерке лидеров располагается и другой российский дебютант-2021 — Александр Романов. Накануне защитник «Монреаля» провел на льду 21 минуту и 30 секунд. Для сравнения: Евгений Малкин начал в НХЛ с 18 минут 15 секунд, а Александр Овечкин — с 17 минут 36 секунд.

Россияне, сыгравшие больше 20 минут в дебютных матчах в НХЛ. Фото «СЭ»

КИРИЛЛ БУРДАКОВ