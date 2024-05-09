Морис — о победе над «Бостоном»: «Мне понравилось, как «Флорида» вышла на матч»

Главный тренер «Флориды» Поль Морис подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (6:1).

«Мы некоторое время говорили о последней игре, и мне очень понравилось то, как мы вышли на сегодняшний матч, а также понравился наш стиль игры. Последние семь минут первого матча и второго — именно так мы и должны выглядеть», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Третий матч в серии пройдет 11 мая в Бостоне и начнется в 2:00 мск.