Капризов включил режим молодого Овечкина. Забил, врезал именитому канадцу и послал его подальше

«Миннесота» российского форварда технично разобралась с «Лос-Анджелесом» (5:3).

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Голы: Юханссон — 2 (Бонино, Соуси), 3:33 — 1:0. Фиала — 3, 8:17 — 2:0. Капризов — 2 (Юханссон, Коул), 12:55 — 3:0. Браун — 3 (бол., Копитар, Даути), 23:19 — 3:1. Даути — 3 (бол., Копитар, Амадио), 29:07 — 3:2. Бьюгстэд — 2 (Бродин, Паризе), 38:38 — 4:2. Эрикссон Эк — 5 (Бродин, Гринуэй), 44:44 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Куик (57:23).

Штраф: 30 — 13.

Броски: 28 (10+12+6) — 34 (6+15+13).

Наши: Капризов (17.51/2/+2) — -.

29 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Пас

В блестящем старте Кирилла Капризова в НХЛ есть заслуга «Лос-Анджелеса», уже ставшего для россиянина любимой командой. «Кингз» зависли в непонятном состоянии и никак не могут начать полноценную перестройку состава, по-прежнему полагаясь на своих ветеранов Анже Копитара, Дрю Даути, Дастина Брауна. Подходящей смены им на данный момент нет и близко, а время талантливой молодежи настанет при лучшем раскладе через год-два. Пока же калифорнийцы обречены проигрывать с высоко поднятой головой, сражаясь до конца. Но даже на фоне невзрачной «Миннесоты» их игра смотрится печально. Для Капризова лоскутный состав соперника за счастье — можно проявить свои лучшие качества.

Стремление главного тренера «Уайлд» Дина Эвасона найти россиянину оптимальных партнеров никуда не делось. Идеально подходящих вариантов не видно, поэтому можно ротировать кого угодно. Шведский центрфорвард Юэль Эрикссон Эк здорово начал чемпионат, стабильно набирает очки и заслужил повышение — именно так следует теперь оценивать для любого игрока «Миннесоты» перевод в тройку к Капризову. Больше других повезло другому шведу — Маркусу Юханссону, который пришел в межсезонье из «Баффало». До этой игры с «Кингз» у него мало что получалось.

Несколько лет назад он неплохо смотрелся в «Вашингтоне» и в сезоне-2016/17 набрал солидные 58 очков. Видимо, ему удалось кое-чему научиться у русских звезд «Кэпиталз». Юханссон отдал гениальный пас поперек зоны «Кингз» под бросок Капризову так, словно играет с ним давным-давно.

Прием

Россиянин открывает для себя много нового и, как оказалось, готов к разного рода неожиданностям. К примеру, ему постоянно пытались залезать под кожу, чтобы вывести из себя. «Отличился» даже двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Даути, грязновато приложивший форварда в спину в третьем периоде. Капризов не заныл, а после едва заметной паузы вскочил на ноги и технично клюшкой врезал обидчику по ноге, обменявшись с ним репликами совсем не парламентского характера.

LOCK DREW DOUGHTY UP AND THROW AWAY THE KEY pic.twitter.com/yZQTY3kAz3 — Spoked Z (@SpokedZ) January 29, 2021

К тому времени на площадке уже накалилась обстановка, вызванная парой стычек. Россиянин еще до обострения обстановки включил режим молодого Овечкина и смачно опрокинул на открытом льду боевитого форварда «Лос-Анджелеса» Остина Вагнера. Шикарный силовой прием!

This guys an electric factory pic.twitter.com/p1JlbWStRL — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 29, 2021

Травма

Второй в сезоне гол российского бомбардира «Миннесоты» сделал положение «Кингз» почти безнадежным. Отыграться с 0:3 для такой команды — это даже больше чем чудо. Однако сами себе сложную жизнь обеспечили хоккеисты «Уайлд», расслабившиеся раньше срока и принявшиеся хватать удаления. Техничный швейцарец Кевин Фиала и вовсе совершил «убийство», по-хамски отправив лицом в борт защитника «Королей» Мэтта Роя. Виновнику в свалке тут же прилетело от партнеров пострадавшего. Арбитры разобрались в моменте четко и отправили Фиалу в раздевалку, наградив большим штрафом и дисциплинарным 10-минутным до конца игры.

YIKES#GoKingsGo Matt Roy helped off the ice after this hit by Kevin Fiala

Major penalty + game misconduct pic.twitter.com/vc7CvpPqhY — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 29, 2021

Смена

«Боевые действия» набрали обороты, но Капризов счастливо избежал серьезных последствий. Впереди у команд еще четыре игры, поэтому история точно получит продолжение. У россиянина будет время к этому подготовиться. Держать удар он умеет. Отличная смена в третьем периоде уже при счете 6:3, когда Кирилла опрокинули на лед, тому подтверждение. Он быстро поднялся и принял активное участие в затяжной позиционной атаке, продемонстрировав хорошее владение конькам и клюшкой. Отобрать у него шайбу хоккеисты «Кингз» так и не смогли.