Варламов пропустил всего раз за три матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Барзал — 2 (Бэйли, Добсон), 4:43 — 1:0. Эберле — 1 (Ли, Барзал), 19:39 — 2:0. Бастиан — 1 (Смит), 22:10 — 2:1. Эберле — 2 (бол., Добсон, Барзал), 41:56 — 3:1. Нельсон — 2 (бол., Ледди, Пажо), 45:16 — 4:1.

Вратари: Варламов — Уэджвуд.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (15+9+11) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Гусев (14.29/4/-1), Куликов (20.03/2/0).

22 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

В матче против «Нью-Джерси» (4:1) российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов не сумел оформить третий шатаут подряд, однако помог команде одержать победу и записал на свой счет очередное достижение.

Сегодня все ждали от Варламова продолжения его впечатляющей серии. 120 минут без пропущенных голов в двух стартовых матчах сезона - это сильно. Только 14 вратарей в истории НХЛ могут похвастаться таким результатом. Если бы Семен записал на свой счет еще один «сухой» матч, то повторил бы рекорда вратаря «Торонто» Лорна Шабо в сезоне 1930/31. Увы, не получилось. После не самого коварного броска Натана Бастиана серия россиянина прервалась на отметке в 142 минуты и 10 секунд.

Nathan Bastian of the @NJDevils scored at 2:10 of the second period to end Semyon Varlamov's season-opening shutout sequence at 142:10. #NHLStats pic.twitter.com/TnJpadWPiY — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 22, 2021

Тем не менее, даже этот показатель позволил Варламову вписать свое имя в топ-10. «Сухая» серия Семена стала восьмой по продолжительности на старте сезона в истории НХЛ и самой длительной с сезона 2014/15.

Varlamov's run was the eighth-longest shutout sequence from the start of a season in NHL history and lengthiest since Darcy Kuemper in 2014-15. #NHLStats pic.twitter.com/Wdat9RhF5W — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 22, 2021

В прошлом сезоне Варламов установил клубный рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии в плей-офф — 138 минут и 17 секунд.

В «Айлендерс» Варламов помогает полевым игрокам чувствовать себя спокойнее и полностью оправдывает статус первого номера команды. Интересно, что многие североамериканские издания называли сменщика Варламова одним из главных претендентов на приз лучшему новичку сезона. The Athletic поставил Илью Сорокина даже в топ-4. Мы же убедились, что Семен не отдаст сейчас ворота молодому перспективному напарнику.

Вряд ли Сорокину стоит переживать по этому поводу. Сейчас у него есть возможность учиться у опытного коллеги, который так успешно реанимировал свою карьеру. Можно не сомневаться, что в 2019-м Варламов принял верное решение и перешел в правильную для себя команду. Плотная оборона и прекрасный тренерский штаб - все это сыграло ключевую роль.

С последним пунктом российскому тандему вратарей «Айлендерс» крупно повезло, так как в команде работает один из лучших тренеров вратарей в НХЛ. Это Митч Корн, который поработал с Ринне, Холтби, Ленером и даже Домиником Гашеком.

Помогает Корну с ежедневной работой Пьер Греко, роль которого не менее важна. Митч занимает должность директора по развитию вратарей, а Греко работает с ними на тренировках и во время матчей находится на скамейке. Варламов неоднократно подчеркивал важность этих тренеров в своей карьере: «Я знал, что все получится. Потребовалось немного времени понять, чего от меня хотят Митч и Пьер. Раньше я шире ставил ноги, теперь от меня требуют, чтобы они были ближе друг к другу. Еще я начал играть чуть глубже в воротах и чаще в стойке». Российский вратарь стал важнейшим элементом в новой истории «Айлендерс». Его уважают и ценят партнеры. Это заметно по кадрам из раздевалки и таким послематчевым ритуалам.

Рад появлению Варламова в команде и главный тренер Барри Троц: «Он просто очень спокоен. Такие вратари видят все в замедленном действии». Если Варламов продолжит так играть, то можно не сомневаться, что мы еще увидим новые рекорды россиянина.