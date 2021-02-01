Михаил Мальцев рассказал о первом матче за «Нью-Джерси» в одном звене с Никитой Гусевым и Егором Шаранговичем.

Тренеры говорят — русские выходят вместе

— То, что вы будете играть против «Баффало», стало известно лишь днем. Во время раскатки никаких новостей не было, я был уверен, что вы проведете выставочный матч за «Бингхэмптон» с «Уилкс-Бэрри».

— Но я и не был в команде АХЛ. С самого начала сезона нахожусь в «такси», то есть в запасе команды, которая ездит вместе с основной, но не попадает в заявку на игру. Да, действительно, утром еще ничего не было известно. Мы занимаемся отдельно от основной команды, так что у меня утром была интенсивная тренировка, поделал «один в один», устал. Но к окончанию занятия ко мне подошли и сказали, чтобы я заканчивал, так как есть шанс выйти на лед. Моментально прекратил занятия, а потом просто ждал все время, когда примут окончательное решение.

— Интересно, что стало решающим аргументом?

— У нас выбыл из строя один хоккеист из-за COVID-протокола. Видимо, это.

— Затрясло?

— Конечно. Но ноги ватными не были, поскольку еще в раздевалке сделали пару процедур, так что было лишь внутреннее волнение. Ребята сказали, что на раскатку надо выходить без шлема, я все переживал, что мне шайбой в голову попадут.

— В «Торонто» штраф, если упал на раскатке.

— Да это везде, наверное. И у нас есть, и в АХЛ такое правило было. Да это не штраф даже, просто какую-то сумму сдаешь в общую кассу.

— С Линди Раффом поговорили до матча?

— Он сказал, чтобы я действовал в свое удовольствие, наслаждался хоккеем. Не перегружал меня заданиями, не давил. Да и в команде все поддержали.

— Когда появились составы, то вы были в звене с Гусевым и Захой. Но с первых секунд появлялись только с Никитой и Егором Шаргановичем. Когда тренеры решили все изменить?

— Да прямо перед выходом на площадку. Мы тоже были немного в шоке. Дело в том, что мы сидим на скамейке, договариваемся, кто кого меняет, а тренеры говорят — русские выходят вместе.

— Линди Рафф считается довольно специфическим тренером со своим определенным стилем. Вы успели это почувствовать?

— Да я не знаю, в чем специфика, но мне все очень нравится. У нас в команде много молодых хоккеистов, так для них постоянно проводятся какие-то собрания, подсказывают, рассказывают. Линди ни на кого не кричит, нормально относится к хоккеистам.

Первый матч

— Вы находились в «такси». Расскажите, что это значит. Вы с командой или постоянно отдельно?

— Ездим везде вместе со всеми, но тренировки отдельно, то есть с основной на стадионе практически не соприкасаемся. Только выходим все вместе, если тренировка «по желанию». Нас там изначально было два защитника и три нападающих, так уже все сыграли, кроме меня.

— Тяжело ли находиться в таком запасе?

— Непросто. Но дело даже не в общем психологическом состоянии. Турнир в НХЛ стартовал 13 января, прошло уже много матчей, а я с марта провел только три игры за СКА. Получается, за год у меня и не было игровой практики.

— Мне очень понравилось, как вы сыграли. Да, всего десять минут, но не выпадали. Даже забить могли.

— Да не один момент, а, наверное, три шанса. Мне еще до матча Никита Гусев сказал, чтобы я бросал при первой возможности. В одном моменте я уже думал, что попаду, но шайба полетела чуть в другую сторону.

— Там еще был опасный момент, когда вы оказались перед пустыми воротами, но вас сильно толкнули на них. Могли по шайбе попасть?

— Нет-нет, она уже перелетела всех.

— Дебютанты очень сильно выделяются, иногда не с лучшей стороны. Взять того же Барабанова в «Торонто». Но вам, видимо, помогло, что вы уже не первый сезон в Северной Америке.

— Возможно. Но вы вот говорите про Александра, я смотрел его матчи. Тяжело за пять минут себя вообще показать. Если говорить о моей игре, то сразу обратил внимание, как же все быстро на льду. Плюс перед тобой люди, против которых только на приставке играл. Но мне очень помогло то, что я выходил с Гусевым, так как играл с ним в СКА.

— Никита Гусев заработал «минус», а вы успели замениться.

— Да там длинная смена была, я уже подустал и сменился. Но долгая атака «Баффало» привела к голу. Я не думал, что все так закончится.

— Подустали в смене? То есть не было такого, что как только вы появляетесь на площадке, так через несколько секунд кричат, чтобы возвращался?

— Нет-нет, все смены были очень хорошими. Только пару раз нас в своей зоне запирали, мы оборонялись. Но никто не подгонял уходить со льда.

— Егор Шарангович очень неплохо смотрится.

— Да, он начал сезон хорошо, да и не забывайте, что у него была очень хорошая практика в минском «Динамо», где он забивал много, был капитаном.

— Вы выиграли всего 43 процента вбрасываний.

— Три из семи. Не лучший результат, но я буду его улучшать. Провалом все равно это назвать нельзя.

— Вышли на огромный и красивый стадион в Баффало, а на трибунах никого.

— Включали фоновый шум, так что не было ощущения, что мы на пустой арене. Впрочем, не исключено, что отсутствие зрителей мне и помогло в чем-то. Не было излишнего давления.

Могу понять СКА

— Что дальше? В Бингхэмптон не отправят?

— А наш фарм-клуб в этом безумном сезоне будет выступать в Нью-Джерси, так что если и переведут в АХЛ, то я останусь на стадионе. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в первой команде. Правда, тут загадывать нельзя.

— Наконец-то дебютировали в НХЛ. Не прослезились, вы ведь так долго к этому шли, столько перетерпели?

— Эмоции нахлынули, конечно. Меня в раздевалке все поздравили, приятно. Но я думаю, что это только начало.

— Вот уровень СКА! Игрок из запаса выходит в матче НХЛ.

— Я питерцев понять могу. У них был впереди плей-офф, они должны были наигрывать костяк команды. Спасибо клубу за то, что у меня была хоть какая-то практика и тренировочный процесс.

— Вы со мной разговариваете без маски, но она на вас. Все строго с этим?

— Очень. Тут, в Америке, пандемия в разгаре, все в стране работает до 22 часов, а потом закрывается. Нам запрещено выходить из отеля на выезде. Клуб в каждой гостинице оборудует специальную комнату отдыха с какими-то играми, но все равно непривычно. Мне-то грех жаловаться, но опытным ребятам наверняка непросто. Да вы и видите, что за нарушение серьезно наказывают, как произошло с нашими из «Вашингтона».

— Вы можете зайти в номер к Никите Гусеву в гости?

— Если никто не увидит. Нет, шучу, конечно. Зайти можно, но надо быть постоянно в маске. Видимо, до конца сезона эти ограничения не снимут.