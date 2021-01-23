«Даллас» начал сезон с феерии: Радулов разрывал на пятаке, Худобин тащил все

Забил и еще один российский форвард.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)

Голы: Павелски — 1 (бол., Радулов, Хейсканен), 22:45 — 1:0. Радулов — 1 (бол., Павелски), 24:11 — 2:0. Гурьянов — 1 (бол., Клингберг, Хинтс), 30:18 — 3:0. Радулов — 2 (Кивиранта, Павелски), 34:40 — 4:0. Линделл — 1 (мен.), 36:41 — 5:0. Павелски — 2 (бол., Хинтс, Клингберг), 44:35 — 6:0. Кивиранта — 1 (бол., Клингберг, Дикинсон), 54:52 — 7:0.

Вратари: Худобин — Сарос (Ринне, 40:00).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 27 (5+15+7) — 34 (10+14+10).

Наши: Гурьянов (14.37/3/0), Радулов (14.01/3/+1) — Тренин (7.58/0/0).

23 января. Даллас. American Airlines Center.

Финалист прошлого Кубка Стэнли «Даллас» из-за коронавируса только сегодня начал сезон. На домашней арене техасцы уничтожили «Нэшвилл» (7:0), показав очень яркий хоккей. Главными героями матча наряду с Джо Павелски стали россияне — вратарь Антон Худобин и нападающий Александр Радулов.

Еще совсем недавно российского форварда много обсуждали, но только не благодаря хоккею. Из-за махинаций банковских мошенников Радулов потерял полтора миллиарда рублей. Многие прогнозировали, что это помешает Александру сосредоточиться на хоккее. Но в первом же матче в сезоне Раду показал, как соскучился по игре. Радулов вышел в звене с Павелски и молодым финном Йоэлем Кивирантой. И уже в первом периоде отдал роскошный пас на американца.

Всего через полторы минуты российский нападающий отметился уже сам. Да еще издевательским подправлением со спины.

Поддержал соотечественника и Денис Гурьянов, который в межсезонье продлил контракт с «Далласом» на два года и 2,55 миллиона долларов за сезон. 23-летний нападающий в прошлом регулярном чемпионате стал лучшим снайпером команды, а в плей-офф — вторым после Павелски. У Гурьянова сумасшедший потенциал, и если он продолжит так прогрессировать, то его ждет большое будущее и соответствующий контракт. Сегодня Денис играл в первом звене с Джейми Бенном и Роопе Хинцем.

It's what he does. Denis Gurianov with the @DallasStars third Power Play goal of the period.#Preds 0#GoStars 3



?FSSW Plus pic.twitter.com/EbpmWMO5zr — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) January 23, 2021

В первом периоде ничего не предвещало беды для «Нэшвилла», но во второй двадцатиминутке «Предаторс» пропустили пять шайб. «Старс» впервые в клубной истории с момента переезда в Даллас забили пять голов за один период в стартовом матче сезона. Забил и Радулов.

На последнем рубеже у хозяев все тоже было спокойно. Антон Худобин, который в прошлом сезоне стал основным вратарем «Далласа, не собирается расставаться с этим статусом. Легкие опасения из-за его игры были из-за того, что в межсезонье россиянин перенес операцию на руке. Из-за проблем с нервными окончаниями Худобин испытывал дискомфорт, когда держал клюшку.

Но по игре вратаря незаметно, чтобы его что-то беспокоило сейчас. По количеству сейвов в прошлом плей-офф Худобин стал лучшим в лиге. И, судя по всему, он не собирается останавливаться. Сегодня он отбил все 34 броска и добился 100-й победы в карьере.