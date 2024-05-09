Монтгомери — о поражении от «Флориды»: «Мне понравилось наше начало игры, а потом все пошло по-другому»

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (1:6).

«Мне понравилось наше начало игры, пока они не забили, а потом все пошло по-другому. «Флорида» сегодня сыграла лучше нас. В прошлой игре мы выполнили задачу. Это длинная серия», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Третий матч в серии пройдет 11 мая в Бостоне и начнется в 2:00 мск.