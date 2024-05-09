«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 5 (3+2) очков в этом плей-офф.

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