У Панарина новый рекорд клуба, но «Рейнджерс» снова проиграли

Артемий выбил сотню.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раст — 1 (Сиси, Малкин), 10:29 — 1:0. Хитил — 2 (Ди Джузеппе), 22:41 — 1:1. Фокс — 1 (бол., Панарин), 25:18 — 1:2. Какко — 2 (Ди Джузеппе, Миллер), 25:42 — 1:3. Маккэн — 1 (бол., Родригес, Летанг), 36:56 — 2:3. Блюгерс — 2 (Unknown, Капанен), 51:23 — 3:3.

Победный буллит: Летанг.

Вратари: Джерри — Шестеркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (8+10+8+3) — 34 (14+7+11+2).

Наши: Малкин (18.52/1/+1) — Бучневич (22.12/3/0), Панарин (22.57/3/0).

23 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

У «Рейнджерс» сезон пока не очень получается — сегодня команда проиграла третий матч из четырех на старте. Но у Артемия Панарина дела пока идут неплохо. Благодаря голевой передаче на Адама Фокса он набрал 100-е очко в составе «Рейнджерс», и на это ему понадобилось 73 матча. Это самый быстрый показатель в истории клуба. Рекорд принадлежал великому Марку Мессье, который свою сотку выбил за 74 игры.

4 games. 4 points. 1 Fox. pic.twitter.com/B5BnUA9zJk — New York Rangers (@NYRangers) January 23, 2021

Юбилейный результативный балл Артемий записал на свой счет при розыгрыше большинства. В равных составах Панарин играл в звене с Павлом Бучневичем и Райаном Строумом. Сочетание здорово взаимодействовало, и только штанга помешала Бучневичу оформить вот такую красоту.

«Павел действительно хорош во всех зонах. Он классный распасовщик и может на площадке все. У нас с ним очень похожее понимание хоккея. И я думаю, мы дадим Строуму российский паспорт», — пошутил на днях Панарин.

«Рейнджерс» активно начали встречу и долгое время превосходили соперника практически во всех компонентах. «Питтсбург» постепенно подтянулся, но с такой обороной в новом сезоне команде придется очень сложно.

TIE GAME

? Filip Chytil

1-1 pic.twitter.com/wvmGUJIhIs — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 23, 2021

Хотя отдельного внимания заслуживает вратарская линия «пингвинов». У Тристана Джарри в текущем чемпионате до игры с «Рейнджерс» был ужасный процент отраженных бросков 72.7. Немного лучше цифры у Кейси Десмита — 87.1.

Непросто пришлось и голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину. Его ворота атаковали не только игроки «Питтсбурга», но и свои. Вот так эпично Райан Линдгрен подвел команду и рукой отправил шайбу мимо российского вратаря.

Вторым набранным очком в сезоне отметился Евгений Малкин, но ему пока тяжело дается старт чемпионата. Россиянин поучаствовал в голевой атаке, которую удачно завершил Брайан Раст.

Malkin ?? Ceci ?? Rust ?? ? pic.twitter.com/sBWewmMguD — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 23, 2021

Малкина сейчас не критикует только ленивый, но торопиться с выводами не стоит. Евгений уже доказывал, что умеет набирать ход. В прошлом году россиянин был признан победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки Малкин получил травму и пропустил 11 матчей. После возвращения он набрал 73 (24+49) очка в 53 играх.

Основное время команды закончили со счетом 3:3, и только чудом «Рейнджерс» не вырвали победу в овертайме. В серии послематчевых буллитов удачливее оказался «Питтсбург». Артемий Панарин смог переиграть Джарри, но команде это не помогло. Победный бросок на счету Криса Летанга.