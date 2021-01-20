Первый матч Бобровского в сезоне: отбил буллит и 30 бросков, но все равно пропустил четыре
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Верхэге — 1 (Барков, Дюклер), 13:25 — 1:0. Хернквист — 2 (бол., Яндл, Экблад), 16:16 — 2:0. Кубалик — 1 (бол., Валлмарк, Кит), 18:40 — 2:1. Верхэге — 2 (бол., Дюклер, Веннберг), 22:45 — 3:1. Кубалик — 2 (бол., Кит, Валлмарк), 28:05 — 3:2. Кейн — 2 (Мерфи, Задоров), 39:10 — 3:3. Курашев — 1 (Кубалик, Боквист), 46:06 — 3:4. Хернквист — 3 (бол., Яндл, Юбердо), 47:17 — 4:4. Ватрано — 1 (Барков, Уигар), 62:50 — 5:4.
Нереализованный буллит: Кейн (Ч), 34:28 (Вратарь).
Вратари: Бобровский — Ланкинен.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (10+9+6+3) — 34 (10+15+8+1).
Наши: — — Задоров (23.41/1/+1).
20 января. Майами. BB&T Center.
Первый сезон Сергея Бобровского во «Флориде» вышел максимально ужасным. Раньше его никогда не меняли так часто по ходу матчей, а 3,23 пропущенной шайбы в среднем за игру — один из худших показателей в НХЛ в прошлом сезоне. От вратаря, который получает 10 млн долларов в год, ждали явно не таких результатов.
Начало этого сезона тоже получилось не самым успешным. Бобровский пропустил тренировочный лагерь из-за проблем со здоровьем и не смог сыграть в стартовом матче сезона с «Чикаго». И это притом что из-за нескольких положительных тестов у соперника были отменены два матча с «Далласом». Российский вратарь оказался готов только к сегодняшней игре с «Блэкхокс», главным аутсайдером Центрального дивизиона.
«Чикаго» находится в стадии перестройки и за предыдущие три игры забросил лишь четыре шайбы. Сегодня соперник столько же раз забил Бобровскому за один матч. Началось с гола чешского снайпера Доминика Кубалика в большинстве. Тут точно нет вины российского вратаря: защитник Стиллман решил затащить бросок, но забыл, что у него крага вместо ловушки.
Второй гол — как под копирку, здесь тоже сложно обвинить Бобровского.
Во втором периоде у Бобровского было много работы, и он несколько раз среагировал на действительно опасные броски.
А в концовке игрового отрезка российский вратарь отразил буллит в исполнении Патрика Кейна. «Я ждал, что он сделает первое движение», — объяснил Бобровский на пресс-конференции после матча.
Кейн, правда, через несколько минут сполна отплатил вратарю за этот момент. Совершив проход из своей зоны, 88-й номер «Чикаго» с бэкхенда отправил шайбу над плечом Бобровского. Красота!
Пожалуй, свою главную ошибку в матче Бобровский совершил в третьем периоде. Бросок Филиппа Курашева был открытым, ничего выдающегося в нем не было, но вратарь просто махнул ловушкой мимо шайбы. Зато какая радость для швейцарца российского происхождения, забившего первый гол в НХЛ.
«Флорида» в итоге выиграла в овертайме и показала стопроцентный результат в двух матчах с «Чикаго». А Бобровский после матча признал свои ошибки, но отметил, что главное для него — победа команды. Вот только с Дриджером в воротах «Флорида» добивалась ее поувереннее.
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