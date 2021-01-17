Сорокин провалил дебют в НХЛ: его испортили Панарин и Бучневич

Российский новичок «Айлендерс» в последний момент заменил травмированного Варламова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бучневич — 1 (Зибанежад), 2:12 — 1:0. Панарин — 1 (Смит), 13:46 — 2:0. Бучневич — 2, 25:57 — 3:0. Какко — 1 (Ди Джузеппе, Хитил), 35:24 — 4:0. Панарин — 2 (бол., Фокс, Бучневич), 55:56 — 5:0.

Вратари: Георгиев — Сорокин.

Штраф: 8 — 24.

Броски: 32 (10+14+8) — 23 (10+7+6).

Наши: Бучневич (20.36/5/+2), Панарин (22.17/3/+1) — -.

17 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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За полчаса до начала второго нью-йоркского дерби «Айлендерс» лишились основного вратаря Семена Варламова. В первом матче он сделал «сухарь», отразив все 24 броска хоккеистов «Рейнджерс». Во время сегодняшней разминки его одноклубник Кайл Клаттербак нанес вроде бы безобидный бросок по воротам. Шайба, к несчастью, попала под маску Варламову. Пострадавший упал на лед и после небольшой паузы покинул площадку. Это стало причиной для неожиданного дебюта Ильи Сорокина.

Ilya Sorokin will make his @NHL debut tonight after Varlamov left warmups with an injury#Isles | @NYIslanders pic.twitter.com/8B7Ap1KNIw — Isles on MSG+ (@IslesMSGN) January 16, 2021

Начало матча получилось бурным, что легко объяснилось желанием «рейнджеров» реабилитироваться за провал в прошлой игре. Главный тренер Дэвид Куинн успел включить режим «злого следователя» и оставил вне заявки лучшего атакующего защитника команды Тони Деанджело (53 очка в 68 матчах прошлого сезона). Слишком много тот ошибался и удалялся два дня назад. Бешеные скорости, броски при первой возможности, жесткие столкновения. Действуя в среднем темпе против такой сбалансированной и организованной команды как «Айлендерс», ловить нечего.

Мика Зибанежад зверем кинулся на молодого защитника Ноа Добсона, обокрал его и при выходе «два в одного» отдал пас под голевой бросок Павлу Бучневичу. Предъявить серьезные претензии Сорокину в данном эпизоде имело бы смысл, если забыть об одном обстоятельстве. Последний раз он сыграл официальный матч в марте прошлого года. В первом периоде российский голкипер действовал глубоко в воротах, не бегал за шайбой и, как показалось, еще привыкал к новым для себя условиям.

«Here comes Panarin» are our favorite words to hear. pic.twitter.com/6HcG35oOsq — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021

Обычно надежная оборона «Айлендерс» непозволительно часто для себя давала сбои. Ситуация стала для нее еще хуже, когда пострадал защитник Райан Пулок. Точнее, его левое ухо, в которое попала шайба после дальнего броска. Бедолагу увели в раздевалку до конца первого периода. Пулок вернулся в игру только после перерыва.

«Айлендерс», несмотря на то, что быстро пропустили всего вторым броском по своим воротам, владели преимуществом и постоянно держали Александра Георгиева в состоянии максимальной готовности. Их оппонент периодически взрывал ситуацию в те моменты, когда на льду появлялось первое звено. Очень заметен был Бучневич. Однако еще раз Сорокина расстроил самый звездный соотечественник из тех, кто в этот вечер выходил на лед «Мэдисон-Сквер-Гарден». Артемий Панарин принял блестящую передачу от Брендэна Смита через половину площадки, вылетел «один в ноль» и без колебаний бросил над левым щитком голкипера в дальний угол.

Perfection all around. pic.twitter.com/n423TAALgQ — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021

Сорокину не повезло, что первым соперником оказалась одна из самых русских команд лиги. Дебют вратаря безнадежно испортили те, кто с ним был знаком еще по КХЛ. Правда, ранее в России ему ни Бучневич, ни Панарин в официальных матчах не забивали.

В первом голе Бучневича в сезоне сыграло роль столкновение защитника «Островитян» Скотта Мэйфилда с одним из линейных арбитров. Бучневич выцарапал шайбу, продвинулся вперед, имел возможность прицелиться и шикарным кистевым попал в дальний угол. Для того, чтобы закрепиться в НХЛ, в таких ситуациях надо выручать.

Buchnevich looking like a BEAST for the @NYRangers



That's 2 on the night for him now ? pic.twitter.com/LRxCdtHnvM — Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 17, 2021

Провальным матч вышел не только для Сорокина, но и всех «Айлендерс». Удивительно, как ситуация может развернуться в противоположную сторону за пару дней. Барри Тротц то и дело недовольным взглядом окидывал свою скамейку. У его игроков почти ничего не получалось. Снова ошибся Добсон — с его потери началась быстрая контратака третьего звена «Рейнджерс», которая привела к симпатичному голу Каапо Какко. Тут к Сорокину вопросов уже быть не могло.

UNREAL pressure from the @NYRangers capped off with a RIFLE by Kaapo Kakko ?



4-0 #NYR pic.twitter.com/hhxQ3Vn7mw — Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 17, 2021

Даже при счете 0:4 команда Тротца не опустила рук и надеялась хотя бы раз пробить Георгиева. Тот играл отлично, а еще трижды ему на помощь пришли перекладины и штанги. «Рейнджеры» же сполна поквитались за поражение и забили еще. Не слишком заметный в целом Панарин в большинстве своевременно оказался в нужном месте, оформив второй русский дубль в матче.