Задоров признан второй звездой матча серии плей-офф с «Эдмонтоном»

Читать «СЭ» в

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров стал второй звездой стартового матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

29-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Кэнакс» Дакота Джошуа, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Ойлерз» Зак Хайман, оформивший дубль.

В текущем плей-офф Задоров провел 7 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.