Российский защитник мощно дебютировал в НХЛ: сделал суперпас, снес соперника и сыграл больше 20-ти минут

Александр Романов уже Царь.

«Торонто» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сузуки — 1 (бол., Друэн, Питри), 12:49 — 0:1. Нюландер — 1 (Холл, Таварес), 15:56 — 1:1. Андерсон — 1 (Друэн, Питри), 19:36 — 1:2. Татар — 1 (бол., Романов, Уэбер), 27:20 — 1:3. Нюландер — 2 (бол., Спецца, Хаймэн), 38:00 — 2:3. Таварес — 1 (бол., Марнер, Андерсен), 39:21 — 3:3. Андерсон — 2, 41:03 — 3:4. Веси — 1 (Нюландер), 50:33 — 4:4. Райлли — 1 (Таварес, Мэттьюс), 63:24 — 5:4.

Вратари: Андерсен — Прайс.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (7+14+9+4) — 32 (11+7+12+2).

Наши: Барабанов (5.27/0/0), Михеев (13.43/4/0) — Романов (22.49/3/0).

14 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Защитник «Монреаля» Александр Романов не играл в хоккей более 10 месяцев. За это время он успел слетать в Северную Америку, посидеть в «пузыре» с командой, вернуться в Россию и снова улететь за океан. Возвращаться в игру после такого перерыва сложно, но в своей первой игре в НХЛ Романов впечатлил всех.

Внук Зинэтулы Билялетдинова начал матч в паре с Бреттом Кулаком и уже в первой смене отдал отличный обостряющий пас. Передача на Тайлера Тоффоли начала неплохую атаку «Канадиенс», а уже через несколько секунд российский защитник отметился первым броском.

Romanov with a great outlet pass, that starts the attack. pic.twitter.com/UhS7PTDg9J — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 14, 2021

Уже во второй смене Романов перехватил передачу соперника на чужой синей линии, удачно сыграв на опережение. Вскоре, правда, Александр совершил проброс, но промежутки между его сменами стали еще короче. В середине первого периода Романов вышел в большинстве и уверенно выглядел на синей линии. А всего за стартовые 20 минут матча 20-летний игрок сыграл 8 минут и 6 секунд — больше всех в команде, где есть Ши Уэбер. Феноменально для новичка!

В концовке периода Романов просто снес защитника «Торонто» Холла, который просто не видел летящего на него соперника.

После перерыва российский хоккеист почувствовал уверенность и полетел в атаку. Это стоило первого «привоза» за карьеру в НХЛ. Романов потерял шайбу за чужими воротами, и в итоге Спецца с Симмондсом лишь чудом не наказали «Монреаль».

Впрочем, об этом косяке молодого защитника уже совсем скоро позабыли. В большинстве он отдал пас через все зоны на Томаша Татара, который вышел «один в ноль» и реализовал момент.

WHAT A PASS FROM ROMANOV!

? TOMAS TATAR PP

3-1 MTL pic.twitter.com/kmepIcJbif — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 14, 2021

В концовке третьего периода Романов спас команду, помешав Илье Михееву, но в овертайме «Торонто» все-таки выиграл. Александром, правда, в любом случае должны быть довольны. Он провел на льду 22 минуты и 49 секунд (больше в итоге только у Уэбера), нанес три броска и четырежды блокировал броски соперника. Не забываем про суперассист, разумеется. Грамотно сыграл Романов и у своих ворот — физически он готов к НХЛ, и никто не выталкивает его с пятака.

За фамилию, которая была у царской династии Романовых, Александра еще до дебюта в НХЛ прозвали Царем. Не стоит превозность молодого игрока после одного матча, но уже скоро это прозвище можно будет оправдать не только фамилией.