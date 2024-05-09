«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» переиграла «Бостон» (6:1) и сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

У «Пантерз» дубль оформил Александр Барков, а также по одной шайбе забросили Стивен Лоренц, Густав Форслинг, Эту Луостаринен и Брэндон Монтур. Единственный гол «Брюинз» на счету Чарли Койла.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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