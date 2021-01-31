В один день Малкин обогнал Ягра и Лемье! Рекорды русского суперфорварда в «Питтсбурге»

Евгений вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Пингвинз».

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Голы: Зукер — 2 (Джозеф, Капанен), 7:39 — 0:1. Лемье — 1 (Ди Джузеппе, Линдгрен), 13:52 — 1:1. Танев — 3 (Джозеф, Блюгерс), 19:20 — 1:2. Руни — 1 (мен., Миллер, Стром), 27:20 — 2:2. Капанен — 2 (Малкин), 29:42 — 2:3. Крайдер — 3 (Труба, Миллер), 30:25 — 3:3. Панарин — 4 (бол., Бучневич, Дианджело), 36:01 — 4:3. Гюнтцель — 3 (Сиси, Марино), 49:18 — 4:4. Кросби — 4 (Джозеф, Раст), 62:27 — 4:5.

Вратари: Георгиев — Десмит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (13+13+7+1) — 38 (10+9+16+3).

Наши: Бучневич (22.10/1/-2), Панарин (22.49/4/-3) — Малкин (18.06/3/0).

31 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Гостевой матч против «Рейнджерс» (5:4 ОТ) оказался очень важным для российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Магнитогорец за один вечер превзошел сразу двух своих великих предшественников. Правда, в разных номинациях. В середине второго периода Евгений сделал голевую передачу на Каспери Капанена и набрал 1080-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило Малкину обойти в историческом списке бомбардиров клуба чеха Яромира Ягра, выступавшего в Пенсильвании с 1990 по 2001 год. Результативнее за «пингвинов» играли только забивший победный гол в ворота «Рейнджерс Сидни Кросби и Марио Лемье.

Лучшие бомбардиры «Питтсбурга» в регулярных чемпионатах НХЛ. Фото «СЭ»

Кстати, СуперМарио Малкин обогнал немного раньше, только появившись на льду «Медисон-сквер-гарден». Для Евгения игра в Нью-Йорке стала 916-й в форме «Питтсбурга», на счету многолетнего лидера клуба 915 матчей. Рекорд тут удерживает Кросби, который уже в феврале разменяет рубеж в 1000 встреч. Любопытно, что в четверке рекордсменов компанию Лемье составляют три действующих игрока команды — Кросби, Малкин и Крис Летанг.

Лидеры «Питтсбурга» по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ. Фото «СЭ»

Лидеры «Питтсбурга» в очередной раз подтвердили статус главных врагов «Рейнджерс». Набранные очки позволили им укрепиться на первой и второй строчках в рейтинге игроков, набиравших очки в играх с ньюйоркцами в XXI веке. Кросби за 70 матчей принял участие в 92 голевых комбинациях, Малкин — в 61 (в 61 же встрече). Кстати, среди специалистов по «Рейнджерс» целая россыпь российских фамилий. Помимо Малкина «синерубашечников» регулярно огорчали Александр Овечкин, Илья Ковальчук и даже защитник Сергей Гончар.